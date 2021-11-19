“Прихватизаторы” переулка и драка за зеленую зону: главные новости Одессы за 18 ноября

В четверг, 18 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области.

В Одессе жители частного сектора захватили переулок Тенистый. Сейчас строители подготавливают место для установки автоматических ворот, доступ к которым будет только у “своих”. В мэрии назвали ситуации самоуправством.

А на улице Бочарова “титушки” застройщика напали на местных жителей. Люди пытаются отстоять зеленую зону и стоянку. Они против строительства высотки посреди обжитого и обустроенного района.

Возле Одесского аэропорта коммунальщики установили специальные устройства, не позволяющие лихачам дрифтовать. Экстремалы лишились еще одной точки для демонстрации своего мастерства с риском для обычных одесситов.

Глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич опровергла распространенную рядом СМИ информацию о том, что в школах города якобы не хватает учителей.

На окраине города Южного сгорела база отдыха “Южная волна”. И это уже не первый подобный пожар.

На время новогодних праздников Потемкинскую лестницу в Одессе украсят иллюминированными кораблями и водопадом. А рядом разместится тематическая “морская” фотозона.

Уже этой зимой из Одессы запустят авиарейс на египетский курорт Марса-эль-Алам у побережья Красного моря.