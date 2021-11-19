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На Фонтане снова неспокойно: одесситы перекрыли дорогу (фото)

На Фонтане снова неспокойно: одесситы перекрыли дорогу (фото)

Сегодня, 19 ноября, одесситы снова перекрыли проезжую часть на Фонтанской дороге. Около 25 человек вышли на акцию протеста из-за отсутствия в их жилом комплексе “Подкова” тепла.

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Жители ЖК непрерывно переходят проезжую часть на пересечении Фонтанской дороги и улицы Петрашевского, не пропуская транспорт.

Люди говорят, что несмотря на то, что местная власть давно отчиталась, что во все дома оступило тепло, в их квартирах до сих пор холодно. Жители “Подковы” продолжают мерзнуть, а созданное ОСББ не может получить дома в управление.

акция протеста на Фонтане2

Одесситы требуют помощи от властей для смены руководства ОСББ. Они планируют митинговать, пока в ситуацию не вмешаются власти.

При этом противоположная сторона конфликта, компания ТОВ “Олимп. Комсервис”, уверена, что все претензии ложные, а люди просто не платят по счетам, вводя СМИ в заблуждение.

Отметим, что хитрых водителей, которые пытаются объехать демонстрантов по рельсам, останавливают и разворачивают полицейские.

Напомним, 14 ноября одесситы уже перекрывали Фонтанскую дорогу. Тогда акция длилась всего 15 минут.

Об акциях протеста в Одессе:

Фото: КЕКС

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Редакция ПРОФИЛЬ

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