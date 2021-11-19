На Фонтане снова неспокойно: одесситы перекрыли дорогу (фото)

Сегодня, 19 ноября, одесситы снова перекрыли проезжую часть на Фонтанской дороге. Около 25 человек вышли на акцию протеста из-за отсутствия в их жилом комплексе “Подкова” тепла.
Жители ЖК непрерывно переходят проезжую часть на пересечении Фонтанской дороги и улицы Петрашевского, не пропуская транспорт.
Люди говорят, что несмотря на то, что местная власть давно отчиталась, что во все дома оступило тепло, в их квартирах до сих пор холодно. Жители “Подковы” продолжают мерзнуть, а созданное ОСББ не может получить дома в управление.
Одесситы требуют помощи от властей для смены руководства ОСББ. Они планируют митинговать, пока в ситуацию не вмешаются власти.
При этом противоположная сторона конфликта, компания ТОВ “Олимп. Комсервис”, уверена, что все претензии ложные, а люди просто не платят по счетам, вводя СМИ в заблуждение.
Отметим, что хитрых водителей, которые пытаются объехать демонстрантов по рельсам, останавливают и разворачивают полицейские.
Напомним, 14 ноября одесситы уже перекрывали Фонтанскую дорогу. Тогда акция длилась всего 15 минут.
Об акциях протеста в Одессе:
- В Одессе протестующие перекрыли дорогу, против них охрана застройщика с собаками;
- В Одессе переселенцы перекрывали проспект Шевченко и угрожали самоубийствами;
- Жители Ленпоселка перекрыли дорогу – люди 10 дней сидят без воды;
- Четыре дня без света: одесситы перекрыли дорогу на Черемушках (видео).
Фото: КЕКС