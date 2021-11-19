В одесской мэрии снова ищут бомбу (фото)

В Одессе неизвестные в очередной раз заминировали здание мэрии на Думской площади.

Как сообщили в областном управлении полиции, сообщение о якобы заминировании здания поступило сегодня утром, 19 ноября.

“Для проверки информации на объект направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи”,

– сказано в сообщении правоохранителей.

Отметим, что здание мэрии “минируют” уже не в первый раз. Подобный инцидент уже имел место 27 июля. Тогда из горсовета эвакуировали 187 человек, но никаких взрывчатых веществ или устройств ни в здании, ни на его территории не обнаружили.

А на днях одесские полицейские задержали “террористку”-рецидивистку: женщина дважды “минировала” здание мэрии на улице Косовской. Ее отправили в изолятор временного содержания.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области