В одесской мэрии снова ищут бомбу (фото)

В Одессе неизвестные в очередной раз заминировали здание мэрии на Думской площади.
Как сообщили в областном управлении полиции, сообщение о якобы заминировании здания поступило сегодня утром, 19 ноября.
“Для проверки информации на объект направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи”,
– сказано в сообщении правоохранителей.
Отметим, что здание мэрии “минируют” уже не в первый раз. Подобный инцидент уже имел место 27 июля. Тогда из горсовета эвакуировали 187 человек, но никаких взрывчатых веществ или устройств ни в здании, ни на его территории не обнаружили.
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А на днях одесские полицейские задержали “террористку”-рецидивистку: женщина дважды “минировала” здание мэрии на улице Косовской. Ее отправили в изолятор временного содержания.
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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области