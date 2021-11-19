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В Одесской области выявили новую разновидность коронавируса – самую опасную

В Одесской области выявили новую разновидность коронавируса – самую опасную

В Одесском регионе первый раз зарегистрировали новую разновидность штамма «Дельта» с индексом AY.4.2. Она такая же опасная, как привычная «Дельта», но распространяется быстрее.

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О новой опасной разновидности коронавируса рассказал сегодня на брифинге в Одесской облгосадминистрации главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Чем опасна новая разновидность «Дельты»

Он привел данные ученых Института генетики Лондонского университета. Согласно наблюдениям специалистов, эта разновидность коронавируса как минимум на 10-15% имеет большую скорость распространения по сравнению с обычной «Дельтой».

О нем мало что известно. Этот новый подтип может создать конкуренцию уже имеющемуся варианту коронавируса. Не исключено, что этот подтип может быть наиболее заразным среди всех вариаций коронавируса. По данным ученых, вариации штамма «Дельта» по большей степени влияют уже не на тяжесть перенесения болезни, а на ускорение передачи коронавируса,

— сообщил Виталий Гончаров.

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Кроме Одесской области новый подтип коронавируса обнаружили в таких регионах Украины:

  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Ровенская;
  • Ивано-Франковская;
  • Волынская;
  • Закарпатская;
  • Херсонская область.

При этом, не смотря на более высокую скорость распространения, по словам ученых, новая мутация не может обойти современные вакцины, как и более ранние разновидности ковид.

Поэтому вакцинация по-прежнему остается самым простым и при этом надежным способом защитить себя от опасной болезни.

Ранее мы сообщали, что в Украине хотят усилить ограничения в “желтой” зоне карантина. В частности, в “желтой” зоне необходимо будет иметь сертификат о полном курсе вакцинации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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