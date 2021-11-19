Новости Одессы и Одесской области

Сколько пунктов обогрева хотят открыть в Одесской области этой зимой

Нынешней зимой, когда температура воздуха опустится ниже 10 градусов мороза, в Одесской области планируют открыть 333 пункта обогрева.

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Как сообщили в Одесской облгосадминистрации (ОГА), пункты обогрева традиционно разместят на базе административных строений, домов культуры, объектов образования и социальной сферы. Кроме того, будут обустроены 22 передвижных пункта на базе грузовых автомобилей ГАЗ-66, ЗиЛ-131 и Урал-4320.

Также в ОГА отрапортовали о создании регионального оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства и социально-культурной сферы области к работе в осенне-зимний период. Чиновники утвердили план мероприятий для обеспечения своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в феврале этого года в Одессе загорелась палатка для обогрева, установленная на проспекте Глушко. Пожар случился из-за дымохода. В этот момент в пункте грелись пять человек. Никто не пострадал, однако работу пункта свернули.

Источник: Телеграм-канал “Думская”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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