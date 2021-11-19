Новости Одессы и Одесской области

Вижу цель – не вижу препятствий: в Одессе прохожий едва не снес подсвеченный шлагбаум (видео)

Вижу цель – не вижу препятствий: в Одессе прохожий едва не снес подсвеченный шлагбаум (видео)

Забавный случай произошел намедни в Одессе возле Оперного театра: неизвестный мужчина то ли от рассеянности, то ли по какой-то другой причине буквально атаковал и едва не снес шлагбаум при въезде в Пале-Рояль.

Подписаться

Ну, казалось бы, атаковал себе и атаковал: может, просто в темноте не заметил. Но “цимес” произошедшего как раз в том, что не заметить этот шлагбаум довольно сложно, поскольку в темноте он светится и достаточно ярко.

Видео курьеза опубликовал одесский “Центр 077”.

Как сообщается, эта “атака” не только стала полной неожиданностью для окружающих, но и озадачила даже видавших виды стражей порядка “Муниципальной варты”.

“Взять препятствие с разбегу попытался неизвестный мужчина. То ли от неожиданного прилива “веры в себя”, то ли… ещё по какой-то неведомой нам причине”,

– комментируют ситуацию авторы видео.

Между тем, у пользователей Телеграм-каналов свое мнение на этот счет:

Шлагбаум какой то хлипкий;

Не дай бог за руль сядет;

Он был в слепой зоне;

…а мы еще удивляемся инвалидам на самокатах и за рулем автомобиля! Тут пешком ни… не видят!

Вижу цель, не вижу препятствий…

Это большой мотылек, летел на свет и бац;

Хорошо что это бал шлагбаум, а не световой меч джедая;

Автопилот подвел.

Также сообщается, что виновник происшествия задержан. Теперь ему предстоит возместить нанесенный ущерб.

Читайте также:

Фото: скриншот с видео “Центра 077”

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить