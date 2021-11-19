Вижу цель – не вижу препятствий: в Одессе прохожий едва не снес подсвеченный шлагбаум (видео)

Забавный случай произошел намедни в Одессе возле Оперного театра: неизвестный мужчина то ли от рассеянности, то ли по какой-то другой причине буквально атаковал и едва не снес шлагбаум при въезде в Пале-Рояль.

Ну, казалось бы, атаковал себе и атаковал: может, просто в темноте не заметил. Но “цимес” произошедшего как раз в том, что не заметить этот шлагбаум довольно сложно, поскольку в темноте он светится и достаточно ярко.

Видео курьеза опубликовал одесский “Центр 077”.

Как сообщается, эта “атака” не только стала полной неожиданностью для окружающих, но и озадачила даже видавших виды стражей порядка “Муниципальной варты”.

“Взять препятствие с разбегу попытался неизвестный мужчина. То ли от неожиданного прилива “веры в себя”, то ли… ещё по какой-то неведомой нам причине”,

– комментируют ситуацию авторы видео.

Между тем, у пользователей Телеграм-каналов свое мнение на этот счет:

Шлагбаум какой то хлипкий; Не дай бог за руль сядет; Он был в слепой зоне; …а мы еще удивляемся инвалидам на самокатах и за рулем автомобиля! Тут пешком ни… не видят! Вижу цель, не вижу препятствий… Это большой мотылек, летел на свет и бац; Хорошо что это бал шлагбаум, а не световой меч джедая; Автопилот подвел.

Также сообщается, что виновник происшествия задержан. Теперь ему предстоит возместить нанесенный ущерб.

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Фото: скриншот с видео “Центра 077”