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На улице Осипова закроют движение: как изменятся маршруты автобусов и троллейбуса №3

На улице Осипова закроют движение: как изменятся маршруты автобусов и троллейбуса №3

С 22 ноября по 29 декабря 2021 г на ул. Осипова в Одессе закроют движение автотранспорта. Причина — ремонт магистрального водопровода. На это время изменят свой маршрут некоторые автобусы и троллейбус №3.

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Информация о ремонте водопровода и закрытии движения по ул. Осипова опубликована на сайте Одесского городского совета.

Там же приведен график ремонтных работ на отдельных участках улицы Осипова:

  • с 22 ноября по 29 декабря 2021 года — по ул. Осипова, от ул. М. Арнаутской до ул. Б. Арнаутской;
  • с 22 ноября по 29 декабря 2021 года — по ул. Осипова, от ул. Б. Арнаутской до ул. Базарной;
  • с 22 ноября по 13 декабря 2021 года — по ул. Осипова угол ул. Б. Арнаутской.

Из-за того, что движение по улицы Осипова в указанные сроки будет невозможно, временно изменятся маршруты движения городского общественного транспорта.

С 22 ноября по 13 декабря 2021 года:

  • конечная остановка троллейбуса № 3 «Застава -1 – парк Т.Г. Шевченко» будет перенесена на железнодорожный вокзал;
  • автобусный маршрут № 233 в направлении движения к Двум столбам – на ул. Б. Арнаутской будет сворачивать на ул. Канатную, далее на ул. Пантелеймоновскую, потом на ул. Лейтенанта Шмидта и снова возвращаться на ул. Б. Арнаутскую, чтобы дальше следовать по привычному маршруту.

С 22 ноября по 29 декабря 2021 года:

Автобусных маршрутов №№ 120, 190

  • в направлении движения к Пересыпскому мосту – от Итальянского бульвара на ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Б. Арнаутскую, ул. Пушкинскую, ул. Успенскую, ул. Осипова и дальше по маршруту;
  • в направлении движения до железнодорожного вокзала — от ул. Осипова на ул. Успенскую, ул. Канатную, Итальянский бульвар и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 110

  • в направлении движения до Перересыпских мостов – от ул. Пантелеймоновской на ул. Пушкинскую, ул. Успенскую, ул. Осипова и дальше по маршруту;
  • в направлении движения к железнодорожному вокзалу — от ул. Осипова на ул. Успенскую, ул. Канатную, ул. Пантелеймоновскую и дальше по маршруту.

Движение автотранспорта будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции аварийного участка водопровода по ул. Осипова.

Работы будет проводить ООО «Торговый дом «Роял Груп», действующее на основании договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Инфокс» в лице филиала «Инфоксводоканал».

Ранее в одесской мэрии сообщили, что троллейбус №2 временно заменят маршруткой из-за ремонтных работ на Александровском проспекте.

Напомним, работы на участке Александровского проспекта стартовали в середине октября. Уже тогда часть проспекта огородили и вырыли огромную траншею. Позже в мэрии проинформировали, что с 10 ноября Александровский проезд закроют для проезда предположительно, до 24 ноября.

Как сообщалось, на участке Александровского проспекта планируется заменить устаревшие трубы на новые изолированные.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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