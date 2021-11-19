Каменные джунгли: как высотки «убивают» морской фасад Одессы

Некогда живописный морской фасад Одессы, как ни печально, постепенно превращается в «каменные джунгли». Пока специалисты спорят о концепции развития одесского побережья, строительные компании, игнорируя мнение горожан, продолжают «украшать» город безликими высотками.

Если муниципальные власти не смогут (или не пожелают?) их остановить, жемчужина у моря рискует навсегда утратить свой неповторимый архитектурный облик.

Жилкомплекс на Аркадийской аллее

Градостроительные условия и ограничения на возведение многоэтажки в «туристической Мекке» Одессы компании «Аркадия-Сити» были выданы муниципальным управлением архитектуры еще в мае 2018 года. Проект одобрили органы экологической безопасности и охраны культурного наследия, поскольку территория находится в пределах водоохранной зоны и «формирует морской фасад города». И в октябре того же года компания получила разрешение на строительство в Аркадии четырнадцатиэтажного отеля апартаментного типа. Проект предусматривает две секции — в 10 и 13 этажей.

К реализации приступили в мае этого года. Правда, риелторы вовсю рекламируют не отель, а престижный жилкомплекс. Разместят высотку вплотную к аквапарку. И если изначально комплекс визуализировали воздушным строением, то сегодня проект представляет пару безликих «коробок» даже без намека на «архитектурные излишества».

Заказчиком строительства выступает компания «Аркадия-Сити», а вот подрядчиком — компания «Стимакс», которая строит все жилые дома для компании «Пространство».

Построить новый ЖК собираются за два года — к концу 2023-го. А так как территорию предлагают закрыть от посторонних, пробраться к пляжу Аркадии станет проблематично.

Ранее мы рассказывали о том, как пытаются остановить стройку на Академика Глушко в Одессе.

Высотка закроет памятник?

Все то же «Пространство» планирует построить еще один жилой комплекс у моря — на этот раз прямо под памятником Неизвестному матросу в парке Шевченко.

Под застройку собираются пустить территорию бывшего судоремонтного завода №2. Сейчас «Пространство» проводит переговоры с арендатором земли, потенциальными инвесторами проекта, портом и городскими властями. Ведь этот земельный участок находится в коммунальной собственности, и для его застройки нужно сменить целевое назначение. Подъезд к жилому комплексу планируют организовать через территорию дельфинария. Характеристики будущего ЖК пока неизвестны. Но не исключено, что он закроет вид на море у памятника Неизвестному матросу.

Вместе с тем «строительный зам» городского головы Михаил Кучук утверждает, что в мэрии застройки не допустят — никогда не дадут на нее разрешения. Хотелось бы верить…

Многоэтажки вместо морского пейзажа

Сегодня полюбоваться морскими видами с бульвара Жванецкого уже практически невозможно. Пейзаж почти полностью закрыла стройка на месте руин судоремонтного завода «Украина» на улице Приморской. Так что вместо морской панорамы одесситам и туристам придется «любоваться» корпусами многоэтажного микрорайона. И опять-таки — проект разработала и ведет группа компаний «Пространство». А стройку «благословил» муниципальный градостроительный совет, решив таким образом «облагородить» улицу Приморскую. О морском фасаде Одессы, видимо, подзабыли…

Ранее мы уже разбирались в проблемах застройки Одессы и выясняли как не заблудиться в трех высотках.