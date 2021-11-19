Почему смартфон медленно заряжается?

Большинство людей заряжает смартфоны по ночам. Но если забыть поставить на зарядку, то приходится как-то выкручиваться днем, заряжая на работе или в кафе. Но что делать, если телефон стал заряжаться очень медленно и никак не может набрать заряд?

Давайте разберемся, в чем может быть проблема и как ускорить зарядку смартфона.

Из-за чего телефон может медленно заряжаться?

Самая очевидная причина — это естественное старение аккумулятора. Современные литий-ионные батареи рассчитаны на определенное количество перезарядок. В среднем, аккумулятора хватает на 3-4 года. Со временем он будет быстрее разряжаться и медленнее заряжаться. Но если телефон практически новый, то дело в другом.

Статья по теме: Несколько существенных ошибок в использовании смартфона

Причины медленной зарядки можно условно разделить на несколько групп:

проблемы с зарядным устройством

проблемы с разъемом питания

проблемы с перегревом устройства во время зарядки

Какие проблемы могут быть с зарядным устройством?

Хотя большинство адаптеров питания и USB-кабелей выглядят одинаково, есть большая разница в их качестве и скорости зарядки. Производители рекомендуют убедиться, что зарядное устройство оригинальное и нужной мощности. Обычным смартфонам, без функции быстрой зарядки, нужны адаптеры от 1 до 2 Ампер. Если силы тока не хватает, то зарядка будет происходить дольше.

USB-кабель это слабое звено в зарядном устройстве. Внимательно проверьте его на наличие повреждений, возможно, провод надломился возле штекера.

Многие люди заряжают смартфон от ноутбука или компьютера. Это самый медленный способ зарядки. USB-порты выдают около 0,5-0,7 Ампер, что довольно мало для современного телефона.

Если ваш смартфон поддерживает функцию ускоренной (умной) зарядки, стоит учитывать, что первые 50-60% заряда будут очень быстрые, а потом скорость принудительно снижается. Так сделали, чтобы продлить срок службы аккумуляторов — быстрая зарядка не идет им на пользу. В ночное время умная зарядка может специально снижать ток до минимума, чтобы к утру достигнуть значения 100%.

Как разъем питания может влиять на скорость зарядки?

Если в разъем попадают пыль и грязь, то качество контакта ухудшается. Регулярно его проверяйте, чтобы не забивался мусором. Старайтесь не ковырять зубочисткой, иголкой или скрепкой, так вы можете повредить контакты. Лучше использовать кисточку или небольшую струю сжатого воздуха, например из шприца.

Читайте также: Смартфоны для экстрима

Из-за «разболтанного» гнезда зарядка тоже может идти медленно, ведь USB-кабель неплотно примыкает. Если в разъем питания попадает влага, то появляются окисления и контакт теряется. В некоторых смартфонах, например у Samsung, есть функция автоматического прекращения зарядки, когда устройство обнаруживает влагу в разъеме. На экране должен появиться значок в виде капли — не подсоединяйте устройство к сети, пока оно полностью не высохнет.

Из-за чего телефон перегревается и почему это влияет на зарядку?

Старайтесь не пользоваться телефоном, когда он на зарядке. В смартфонах есть функция тепловой защиты. Когда температура батареи или корпуса повышается, то телефон должен снижать свою производительность, чтобы не произошло перегрева. Но этого не происходит, если телефоном активно пользоваться.

Часть тока от зарядного устройства уходит на нужды работающего экрана и запущенных программ. Это приводит к более медленной зарядке.

Отключите на время зарядки Wi-Fi, GPS, NFS и Bluetooth — они требуют затрат энергии. Посмотрите, какие программы съедают заряд батареи, это можно у видеть в настройках в разделе Аккумулятор.

Попробуйте поставить телефон в режим полета или энергосбережения, это поможет ускорить зарядку. Быстрее всего смартфон заряжается в выключенном состоянии.

Читайте также: Как купить бюджетный смартфон и за что лучше не переплачивать?

Фото: Freepik