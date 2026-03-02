Ключевые моменты:

Активисты заявляют, что Одесская ГВА игнорирует обращения о смене состава историко-топонимической комиссии.

Речь идет о завершении демонтажа запрещенной символики в рамках распоряжения ОВА.

По мнению общественников, вопрос деколонизации имеет уже общенациональное значение.

Эксперты предупреждают о риске потери доверия общества при отсутствии четкой позиции власти.

По мнению активистов, вопрос деколонизации давно вышел за пределы города и области, став символически важным на общенациональном уровне. В частности, подчеркивается, что негативный рейтинг экс-мэра Одессы Геннадия Труханова, отстранения которого часть общественности требовала еще с 2022 года, во многом формировался именно из-за мировоззренческих и историко-политических вопросов.

Однако, как отмечает Карташов, нынешний глава ГВА Сергей Лысак, похоже, выбирает тактику игнорирования темы национальной памяти, что уже сказывается на его репутации на общенациональном уровне. А нерешительность власти, по его словам, развязывает руки пророссийски настроенным силам.

«Пока что выглядит так, что глава ГВА передал этот вопрос в руки местной ваты, которая, как давно известно, если дать ей палец, откусит всю руку.

К примеру, уже сейчас под каждым постом главы однообразные комментарии, как ботов, так и живых людей предпенсионного и пенсионного возраста о «верните Труханова» и обвинения начальника во всех неурядицах, связанных с российскими обстрелами. Параллельно трухановцы и россияне запустили кампании в других соцсетях о том, что «при Труханове такого не было», которые хоть и не находят широкой поддержки, но являются показательными в отношении отношения местной ватки к Лысаку», – подчеркивает эксперт, указывая на то, что уступки местной «вате» лишь провоцируют ее на новые требования.

Основной посыл общественности прост: если Сергей Лысак не начнет действовать в вопросах деколонизации решительнее, чем его предшественник, горожане перестанут видеть разницу между ними. Кредит доверия к МВА стремительно исчерпывается, а отсутствие четкой позиции по имперскому наследию Одессы только углубляет политический кризис в регионе.

«Кредит доверия не вечен, и если не действовать зеркально Труханову, которого годами требовали лишить должности из-за саботажа деколонизации, то со временем люди уже не будут видеть разницы», – подытожил Карташов.

