Ключевые моменты

СБУ раскрыла схему закупки российского LPG через австрийскую фирму-посредника.

Украинская компания перечислила более 2 млн долларов и более 700 тыс. евро, которые в конечном итоге попали в РФ.

Директору «Энергоимпекс» объявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору; имущество и груз арестованы.

Схема перевода денег в Россию — что известно

В Одессе Служба безопасности Украины раскрыла крупную схему, по которой украинские деньги попадали в российскую финансовую систему. По данным следствия, директор компании «Энергоимпекс» сознательно покупала российский сжиженный газ (LPG) через австрийского посредника, хотя в условиях военного положения такие действия прямо запрещены. Об этом сообщает Центр публичных расследований.

СБУ установила, что руководительница предприятия, несмотря на войну и санкционные ограничения, продолжала сотрудничество с российскими структурами. Для этого использовалось ООО «Энергоимпекс», которое занимается оптовой торговлей топливом и которое она контролировала как директор и совладелец.

В июле 2023 года компания заключила контракт с австрийской фирмой Rhinestone Trading GmbH, где формально указывалось, что газ не российского происхождения. На самом деле же эта же компания покупала топливо у московской структуры с аналогичным названием — фактически в обход запретов.

Схема работала просто: украинская компания → австрийская фирма → российская компания, а средства в результате пополняли бюджет РФ через налоги и обязательные платежи.

В течение осени и зимы 2023 года «Энергоимпекс» перечислил посреднику более 2,05 млн долларов и 731 тыс. евро. Австрийская фирма регулярно переводила эти деньги российскому ООО «Райнстон Трейдинг». Например, только 20 октября 2023 года туда было переведено 96 тыс. евро.

В 2023 году российская сторона получила ряд крупных платежей — от 50 тыс. до более 600 тыс. долларов каждый. По данным СБУ, эти деньги помогали России обходить международные санкции и поддерживали ее экономику в условиях войны.

Кроме того, в ноябре 2025 года компания ввезла в Украину более 18 тонн сжиженного газа, после чего груз был задержан таможенниками.

Директору предприятия сообщили о подозрении по статье 111-2 УК — пособничество государству-агрессору. Санкция статьи предусматривает от 10 до 12 лет лишения свободы.

Суд также арестовал транспорт IVECO, полуприцеп-цистерну и весь газ, запретив распоряжаться имуществом до завершения следствия.

