Ключевые моменты:

Массированный удар РФ 13 декабря: Арциз в Одесской области обесточен, ключевая распределительная подстанция разрушена.

Замена подстанции с нуля.

Кризис в Арцисе: 12 дней без стабильного света, критическая ситуация для города.

Разрушена ключевая подстанция

В ночь на 13 декабря враг нанес массовый удар по Одесщине. Особенно пострадал город Арциз. Сначала прогнозировали возобновление электроснабжения до 26 декабря, но в городе проблемы оказались более серьезными, чем в большинстве других населенных пунктов региона.

По информации Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, ключевая распределительная подстанция города Арциз была полностью разрушена, а резервных мощностей не осталось. Именно поэтому пришлось заменить ее с нуля, что отняло много времени и ресурсов.

Эксперт отметил, что масштабные атаки на энергосистему Одесщины затронули несколько объектов, включая магистральные и распределительные подстанции.

Омельчинко отметил, что в Арцисе сложилась критическая ситуация, ведь двенадцать дней жители были без стабильного электричества.

Напомним, российские войска ночью 26 декабря атаковали морские порты Одесской и Николаевской областей. Повреждены элеваторы, склады гражданских компаний, баржа, суда. Также есть значительные повреждения двух энергообъектов на юге Одесщины, восстановление требует времени.

Читайте также: Чрезвычайная ситуация государственного уровня в Одесской области: что это изменит для жителей?