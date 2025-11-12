Ключевые моменты:
- Вечером 12 ноября 2025 года над Одессой прозвучала серия взрывов – враг снова атаковал ударными дронами. Прозвучали взрывы.
- В результате обстрела пострадали два здания, пожаров не возникало.
- Жертв и пострадавших нет.
- Есть информация о возможном приближении к Одессе новой группы БпЛА.
По данным мониторинговых Телеграм-каналов, группа ударных дронов заходила на город чуть севернее Пивденного, в сторону Фонтанки, Крыжановки, Лузановки и поселка Котовского.
Позже стало известно об угрозе и для жителей Черемушек, микрорайон Школьного и поселка Авангард.
Прозвучала серия взрывов – так «работали» по вражеским «шахедам» наши силы противовоздушной обороны.
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в результате очередного вражеского обстрела в Одессе повреждены два здания.
«На фасаде санатория и балконе жилого комплекса зафиксировано разрушение, возгорание не возникало. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала», – написал он на своих страницах в соцсетях.
Примерно через час после начала тревоги был дан отбой. Тем не менее, не исключено, что и эта тревога не последняя за сегодняшний день: есть информация о том, что в сторону Одессы движется очередная группа БпЛА: «Через часа два будут у нас».\
