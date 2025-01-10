Одесская научная библиотека открыла доступ к уникальному архиву

Об этом сообщили в библиотетке.

Одесская научная иблиотека получила годовую подписку на архив украинской периодики онлайн LIBRARIA.

База данных насчитывает более 800 тысяч оцифрованных страниц более 400 изданий на украинском, польском, немецком, румынском, идиш, крымско-татарском и русском языках, которые издавались в разных регионах Украины и за ее пределами от начала до 50-х годов ХХ века.

Доступ к базе LIBRARIA открыт в помещении научной библиотеки на ул. Пастера, 13 в часы работы библиотеки.

Читайте также: Сокровища научной библиотеки: о драгоценном пергаменте, первом букваре и контрабанде «Кобзаря» (видео)

LIBRARIA — проект компании Архивные информационные системы, который осуществляется в сотрудничестве с библиотеками, архивами и научными учреждениями в Украине и за ее пределами.

Возможность пользоваться архивом библиотека получила благодаря образовательной благотворительной институции Ukrainian Studies Fund, созданной украинской диаспорой в США в 1958 году с целью содействия развитию образовательных программ, знаний и информации об Украине и украинцах.