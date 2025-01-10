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Одесская научная библиотека открыла доступ к уникальному архиву

Одесская научная библиотека открыла доступ к уникальному архиву

Одесская национальная научная библиотека предоставляет читателям уникальную возможность приобщиться к архиву украинской периодики онлайн LIBRARIA. Историчекие тексты и фотографии оцифрованы и удобны для поиска.

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Об этом сообщили в библиотетке.

Одесская научная иблиотека получила годовую подписку на архив украинской периодики онлайн LIBRARIA.

База данных насчитывает более 800 тысяч оцифрованных страниц более 400 изданий на украинском, польском, немецком, румынском, идиш, крымско-татарском и русском языках, которые издавались в разных регионах Украины и за ее пределами от начала до 50-х годов ХХ века.

Доступ к базе LIBRARIA открыт в помещении научной библиотеки на ул. Пастера, 13 в часы работы библиотеки.

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LIBRARIA — проект компании Архивные информационные системы, который осуществляется в сотрудничестве с библиотеками, архивами и научными учреждениями в Украине и за ее пределами.

Возможность пользоваться архивом библиотека получила благодаря образовательной благотворительной институции Ukrainian Studies Fund, созданной украинской диаспорой в США в 1958 году с целью содействия развитию образовательных программ, знаний и информации об Украине и украинцах.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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