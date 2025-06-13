После нескольких часов пребывания в библиотеке я окончательно убедилась, что иногда живу в плену стереотипов и шаблонного мышления. Ассоциативный ряд, возникающий в сознании после слова «библиотека», — длинные стеллажи с выцветшими переплетами, картонный каталог, глубокая тишина — существенно изменился после посещения Одесской областной универсальной научной библиотеки им. Михаила Грушевского (ООУНБ).

Это заведение появилось в Одессе 145 лет назад как общественная библиотека при Одесском обществе взаимной помощи приказчиков-евреев. Имеет интересную и богатую историю, но именно сейчас библиотека может подарить нам гораздо больше, чем просто чтение.

Как и раньше, главная героиня заведения — госпожа Книжка, однако способы знакомства с ней, созданные креативными работниками библиотеки, поражают, но обо всем по порядку.

Необычные персоналии: библиотекарь-мужчина

Почтенного возраста дама, обязательно в очках с невыразительной прической — преимущественно именно такой типаж всплывает из наших воспоминаний, когда мы представляем работника библиотеки. Однако Александр нивелирует этот образ, гордо называя свою должность: «Приветствую, я библиотекарь»!

— Я живу рядом и, проходя мимо помещения библиотеки, видел, сколько интересных мероприятий здесь происходит, — рассказывает мужчина, — Я учусь в Политехническом университете (информационное дело) и когда пришло время устраиваться на работу, выбрал именно это место. О своем выборе совсем не жалею.

Александр, библиотекарь

Кроме работы в читательском зале, Александр много времени посвящает созданию цифрового пространства и пополнению электронного каталога. Мужчина работает здесь не так давно, но имеет амбициозную мечту — создание единой всеукраинской электронной сети библиотек, чтобы книги ООУНБ могли читать во всех библиотеках страны.

Как заманить потенциальных читателей?

— Хакатоны, хроноскопы, литературные дилижансы, буктрейлеры, библиобары, флешбуки…— Увидев удивленное выражение моего лица в ответ на перечень этих слов, Юлиана Амельченко, директор ООУНБ, продолжает: — Привыкайте, это наши креативные мероприятия для популяризации чтения. Вообще, наша библиотека — это уникальное сочетание современности и народности.

Юлиана Амельченко, директор библиотеки

Безусловно, что главное назначение библиотеки, к тому же научной, — предоставление читателям разнообразной информации, помощь в написании научных работ. Однако одновременно — это место для обмена опытом, идеями, творчеством, которое дарит радость общения.

— Нам удалось создать публичное безбарьерное пространство, где можно не только ознакомиться с последними новинками литературы, но и получить психологическую поддержку в рамках программы «Ты как?», найти единомышленников, посетить различные мастер-классы, усовершенствовать украинский и изучить английский в нашем разговорном клубе, а иногда и просто полежать на наших удобных диванах.

— Полежать? Это что-то новенькое для библиотеки.

— Понимаете, среди наших читателей много ВПЛ и ветеранов. Это уязвимые категории населения, поэтому мы стараемся привлекать их к арт-терапии: рисование, различные виды рукоделия, а защитники делятся своими воспоминаниями, ведь мы сейчас собираем свидетельства и факты о войне.

— Довольно насыщенная деятельность.

— Подождите, это еще не все. <Кроме традиционных функций, мы открыты к встречам с авторами книг, журналистами, историками, художниками, документалистами, художниками — они частые гости в наших стенах. Мы стараемся не только обогатить знания читателей, но и помочь сохранить людям их хрупкий внутренний мир, времена же сейчас нелегкие. Ну и, конечно, научной работы хватает.

— Скажите, госпожа Юлиано, а как насчет пополнения фондов новыми книгами?

— Вот и хотела бы пожаловаться, но поводов нет. Сейчас фонды библиотеки составляют почти 10 миллионов экземпляров, 74 из которых — новая литература.

— Если вы идете в ногу со временем, то, возможно, библиотеки стали прибыльной институцией, которая способна зарабатывать средства, например, для своей же модернизации?

— Библиотеки не могут быть коммерческим проектом, и не только по этическим соображениям, ведь они создавались именно с целью всеобщего и бесплатного доступа к знаниям. Мы — некоммерческое государственное предприятие, мы только можем сдавать залы в аренду для художественных выставок и тому подобное. К слову, это мировая практика — библиотеки или финансируются из государственного бюджета, или поддерживаются учредителями или меценатами.

«Никаких зеленых халатов и тапочек!»

— Юлиана Сергеевна, вам пришлось принимать на работу много библиотекарей. Какими они должны быть?

— Кроме профессиональных качеств, библиотекарь должен быть улыбчивым, приветливым, нарядным и, по возможности, на каблуках.

— На каблуках?

— Конечно, это шутка. Просто очень давно, да где-то несколько десятилетий назад, я пришла в библиотеку работать… уборщицей, а у нас была такая униформа — зеленый страшный халат и тапочки, чтобы тишину не нарушать. И я себе пообещала, когда стану директором, то издам распоряжение — все халаты и тапочки выбросить. Если серьезно, библиотекарь должен любить в равной степени и книги, и людей. Сейчас тяжелое время, к нам приходят за общением, новыми впечатлениями, улыбкой. И мы должны читателям вместе с книгой все это дать. Частые гости у нас сейчас ВПЛ, которые жилье преимущественно арендуют, площадь мала — людей много. Эти люди к нам приходят побыть наедине со своими мыслями, с хорошей книгой, в тишине. Поэтому приглашаем их на диванчик, пусть отдохнут.

— Зачем сейчас посещать библиотеку? Ведь «окей, Гугл», и все можно найти не выходя из дома.

— Информацию — можно, а интересных, умных людей, а общение? Поговорить, поспорить, получить новый опыт? Личности здесь Гугл не соперник. И отдельный совет молодым девушкам. Присмотритесь к нашим молодым посетителям. Вот я своего будущего мужа встретила именно в библиотеке. Моя мама сказала: «Юля, надо брать, он читает, значит умный и из хорошей семьи».

— Так молодежи среди ваших читателей хватает?

— Да, молодежь сейчас читающая и это приятно.

Кого можно встретить в библиотеке и что сейчас читают?

Всего в библиотеке есть несколько отделов: научный, краеведческий, отдел иностранной литературы и другие. Ольга работает в отделе социокультурной деятельности, который отвечает за проведение различных тренингов, семинаров, лекций, мероприятий по медиаграмотности, презентаций, встреч с авторами книг, известными журналистами, историками, общественными и культурными деятелями. Она рассказала, что спрос на персоналии встреч и книжные предпочтения читателей очень изменился.

— Спрос на книги во время войны очень вырос. На мой взгляд, это такая своеобразная «книжная терапия». Кроме того, сейчас просто-таки «взорвался» украинский книжный рынок, люди испытывают потребность в украинских изданиях. А если есть спрос, то будет и предложение.

Ольга, библиотекарь

— Какая литература больше всего пользуется спросом?

— Кроме традиционных детективов, любовных романов, молодежь много читает о становлении украинской государственности, вообще историческую литературу, как художественную, так и научную, обязательно на украинском или английском языках, ВПЛ чаще интересуются мотивационной.

— А посетители спрашивают ваших советов, что им читать?

— И часто. Очень приятно слышать в ответ: «А как вы знали, что именно эта книга мне понравится?» Для этого надо поговорить с человеком, задать ему несколько вопросов. И самой много читать, разбираться в книжных современных тенденциях. Мы же не советский магазин с очередной фразой: «Все перед вами, выбирайте», надо своеобразный психологический портрет читателя создать. Мы сейчас ориентированы на конкретного человека с его запросами, желаниями, страхами и тревогами. Вообще стараемся поддерживать интерес к чтению, где бы человек ни находился. Вот, например, у нас есть постоянный читатель, который в первые дни войны записался в территориальную оборону. Мы ему присылали книги, а он после прочтения делился ими с побратимами. Как-то приехал к нам в гости и говорит: «Как вы думаете, какой позывной мне дали на фронте? Библиотекарь!».

— Вы уже много лет в этой профессии. Чем она вас привлекает?

— Моментами благодарности посетителей и возможностью обогатить свою жизнь знакомством с интересными людьми. Вот приехал к нам Сергей Жадан, знакомые мне завидуют, мол, нам надо время найти, чтобы попасть на встречу с писателем, а он к тебе на работу приходит. А еще новым образом библиотекаря. В наше время это не нафталиновый работник, он идет в ногу со временем, создавая интересное публичное безбарьерное пространство.

Библиотека — это зона моего комфорта

Анна — учительница, поэтому для нее чтение — стиль жизни.

— Библиотек в своей жизни в разные годы я видела немало, но эта — лучшая, — убеждена Анна Антоновна.

— Благодаря чему?

— А вы много знаете культурно-образовательных заведений, где вам будет комфортно с мужем и ребенком? Здесь можно и читать, и погрузиться в «мировую паутину». Пока молодежь дискутирует, дети рассматривают картины на выставочных полках или в форме игры учат слова на английском. Это же идеальное место для досуга! К тому же люди, работающие здесь, как бы вам сказать — «уютные».

Анна Антоновна, читательница

— Как это?

— Приходите, поймете.

Приду, обязательно. За новыми книжками, которые, к сожалению, часто не по карману, за теплым и искренним разговором с людьми, которые хотят подарить тебе самое ценное — свое время, свой труд и магию слова.

Справка «ОЖ»

Хакатон — мероприятие, во время которого команды решают определенную проблему в ограниченный промежуток времени. Впервые термин был использован в IT-сфере, во время марафона программирования.

Буктрейлер — короткий видео или фото-ролик, который рассказывает в произвольной художественной форме о какой-то книге.

Хроноскоп — знакомство с автором, книгой, произведением искусства с помощью исторических параллелей.

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