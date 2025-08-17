Уникальная площадка для творческого самовыражения и труда
В условиях стремительного развития цифровых технологий задача возвращения людей в читальные залы становится особенно актуальной. Проект «Ротари-Книга» активно способствует росту посещаемости библиотек, предлагая не только доступ к книгам, но и уникальную площадку для общения, обмена мнениями и творческого самовыражения. За время работы клуба были изданы книги членами ротари клуба.
Среди изданий, созданных членами ротари-клуба, особое внимание привлекают следующие книги:
- серия «История Одесских выставок» (три книги),
- «Основы выставочной деятельности»,
- «Методы и средства технической диагностики СЭУ» и другие научно-популярные труды.
Эти издания стали дополнительным стимулом для посещения библиотеки и помогли привлечь читателей к знакомству с уникальным опытом и профессиональными наработками одесского сообщества.
Как в Одессе стать литературным критиком
Современные читатели ищут не только информацию, но и вдохновение, возможность принять участие в живом литературном процессе. Одним из центральных событий проекта стал конкурс читательских рецензий «Книголюб», который позволил каждому желающему поделиться своими впечатлениями о прочитанной книге. Конкурс получил широкий отклик среди молодежи, студентов, а также людей старшего поколения. Форум рецензентов превратился в настоящую литературную мастерскую, где ценится собственное мнение, глубина анализа и любовь к книге.
Благодаря проекту в библиотеку поступает много новых изданий, каждое из которых становится объектом внимания рецензентов. В своих обзорах читатели отмечают разнообразие тем современных отечественных и зарубежных авторов, а также актуальность поднятых вопросов. Рецензии помогают другим посетителям библиотеки ориентироваться в новинках, открывать для себя малоизвестные произведения и делиться эмоциями. Особый интерес вызывают книги, изданные при поддержке членов ротари-клуба, ведь они отражают уникальный опыт и взгляды участников сообщества.
Библиотека для всех
Важным фактором успеха инициативы стала поддержка со стороны коммерческих организаций и частных лиц. Благодаря партнерству с представителями бизнеса и культурными фондами проект получил возможность постоянно обновлять книжный фонд, проводить конкурсы, мастер-классы и литературные встречи. Такая многогранная поддержка позволяет сделать библиотеку открытой для самых разных слоев населения, формировать устойчивую читательскую среду и вдохновлять на новые проекты.
Проект «Ротари-Книга» совместно с Одесской национальной научной библиотекой и Ротари клубом «Одесса-Ришелье» – это яркий пример того, как синергия общественных инициатив и библиотечного движения способна пробудить интерес к чтению и литературе. Конкурс читательских рецензий становится настоящим праздником для всех, кто любит книги, стремится развиваться и гордится культурными достижениями своего города.
Полезные контакты
Узнать больше о событиях, новых поступлениях в библиотеку, а также присоединиться к обсуждениям можно:
- на официальном сайте Одесской национальной научной библиотеки www.odnb.odessa.ua и на странице библиотеки в Facebook @odessa.nsl.
- следуя за новостями Ротари клуба «Одесса-Ришелье» в тематическом сообществе в Facebook https: https://www.facebook.com/share/1CCcEwkdRr/, где регулярно публикуются анонсы, фотоотчеты и информация о будущих инициативах.
Ирина Бирюкова, генеральный директор Одесской национальной научной библиотеки
Виктор Денисов, президент Ротари клуба «Одесса-Ришелье»
