Настоящий всплеск творчества: в Одессе проходит яркий фестиваль-ярмарка (фоторепортаж)

О яркости – мы не просто так. Ведь это по-настоящему удивительное действо. Чего тут только не увидишь! Глаза разбегаются!

А еще здесь идет сбор средств на ВСУ, и все, что вы приобрели – это тоже в помощь нашим защитникам.

На ярмарке – все очень круто, весело. Продавцы улыбаются и приветствуют вас так, будто ждали долго, надеясь на встречу.

Каждая вещь, которая выставлена перед вами – уникальна. Даже собственный букет духов вы можете создать своими руками из тех ароматов, которые представлены на ярмарке.

Мастера-флористы учат желающих создавать неповторимые букеты. Да и вообще все представленное – неповторимо.

Одежда, украшения, сувениры… Необычные игрушки, декор для вашего дома… Невозможно даже просто перечислить все.

К тому же все это нужно видеть своими глазами, делать свой выбор, или просто любоваться тем, что и как умеют делать наши мастера.

– Настоящий всплеск творчества, – услышала я впечатление от двух девушек, посетивших ярмарку.

Пожалуй, вернее и не скажешь… Добавим только, что такой классной атмосферы мы давно уже не ощущали. Словно на настоящий праздник попали!

Напомним, Одесса отпразднует День пожилых людей фестивалем «Планета долгожителей».

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