Ключевые моменты:

Местные власти официально запретили открывать пляжи в этом году из-за высокой опасности дрейфующих мин. Спасательных постов и сеток на побережье нет.

На базах отдыха Каролино-Бугаза фиксируют ажиотаж — свободные номера забронированы на недели вперед, несмотря на рост цен.

Запуск электрички из Одессы (билет стоит 130 гривен) и разрушенный мост в Затоке превратили Каролино-Бугаз в главный туристический хаб юга.

«Детям нужно море»: что происходит на закрытых пляжах

С 28 июня из Одессы в Каролино-Бугаз снова запустили пригородные электропоезда, что заметно упростило дорогу для отдыхающих. Журналисты «Суспільне Одеса» посетили курорт и выяснили, как устроен отдых у моря в шаге от опасности.

На самом побережье практически ничего не напоминает о запретах: пляжи заполнены отдыхающими, на шезлонгах и полотенцах загорают люди, а в воде массово купаются и взрослые, и дети. При этом предупреждающие таблички «Купаться запрещено» сиротливо лежат прямо на песке, а проход к воде полностью открыт.

Отдыхающие признаются, что о рисках знают, но сознательно идут на компромисс.

«Мы приехали из Ровно на машине. Честно говоря, боялись, ведь нас пугали минами. Но приехали — а тут столько людей! Нам очень нравится, тихо, погода бомба. Купаемся с детьми только у самого берега. Им нужно море, а за границу сейчас ехать дорого и сложно», — делится туристка Лариса.

Аншлаг в гостиницах и цены «как до войны»

Местный туристический бизнес переживает неожиданный подъем. Анастасия Наймушина, управляющая одним из крупных гостиничных комплексов, рассказывает, что этот сезон по активности превосходит даже довоенные годы. Спрос сместился именно на Каролино-Бугаз и станцию Лиманская, так как проезд в Затоку заблокирован из-за поврежденного моста.

В отелях фиксируют дефицит мест: до середины августа все семейные номера давно выкуплены. Цены при этом выросли — если перед стартом сезона трехместный номер стоил в пределах 2,5–3,5 тысяч гривен, то сейчас цена стартует от 4 до 5 тысяч гривен без питания.

Владельцы бизнеса юридически страхуют себя от несчастных случаев на воде.

«Мы не имели официального разрешения на открытие пляжа. Как отель, мы продаем проживание у побережья, а не купание в море», — объясняет Анастасия.

При заселении туристам обязательно проводят инструктаж по безопасности, показывают ближайшие укрытия и настоятельно просят следить за сигналами воздушной тревоги. К слову, отдыхающие подтверждают, что в случае тревоги исправно уходят с пляжей в убежища.

Позиция властей: запретить не можем, но предупреждаем

Сельский голова Каролино-Бугазской общины Андрей Апанасенко подчеркивает: решение не открывать пляжи в этом году было консолидированным и принималось совместно с военными, ГСЧС, пограничниками и полицией. Из-за отсутствия официального статуса пляжной зоны здесь нет спасательных вышек, сертифицированных медиков и защитных сеток от мин.

Местные власти признают, что не имеют полномочий закрыть частный бизнес, но ведут постоянную разъяснительную работу. Администрациям баз отдыха настоятельно рекомендуют оборудовать надежные укрытия, устанавливать системы оповещения и предлагать отдыхающим бассейны как безопасную альтернативу открытому морю.