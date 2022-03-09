Одесситы защитили Дюка от бомбежки

Одесса, к сожалению, не раз подвергалась обстрелам и бомбардировкам во время войн. Не стала исключением и нынешняя. Чтобы защитить символ города – памятник Дюку де Ришелье от возможных повреждений, коммунальщики обложили его мешками с песком.
Об этом сообщили в Городском совете Одессы.
На опубликованных снимках видно, как работники департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, КП «Городские дороги» и КП «Сервисный центр» обкладывают символ Одессы, памятник герцогу Ришелье мешками с песком.
Будни военного времени… От оккупанта можно ожидать чего угодно, так что одесситы защитят своего Дюка,
— сказано в сообщении.
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