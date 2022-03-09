Одесситы защитили Дюка от бомбежки

Как эвакуироваться с домашними животными на поезде и как пересечь границу? В пресс-службе «Укрзалізниці» сообщают, что в связи с военным положением правила транспортировки животных будут смягчены. Для путешествия в поезде вы должны иметь ветеринарный паспорт на животное и переноску для его транспортировки. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот военных дней: как украинские селяне двумя флагами 4 танка оккупантов одолели Казалось бы, война – не самое подходящее время для шуток и анекдотов. Однако стоит отметить, что здоровый юмор помогает не падать духом в нелегкие дни и даже поддерживать боевой настрой. Да и как не посмеяться над российскими оккупантами, которые, как показала жизнь, зачастую не отличаются большим умом и сообразительностью. ПОДРОБНЕЕ