Ключевые моменты:

Общая сумма заимствований у государственного «Укргазбанка» составит 468,1 млн гривен, которые разделят между собой девять КП — от дорожников до районных ЖКС.

Главным аргументом для оформления кредитов стала невозможность ликвидировать последствия российских прилетов старой техникой — ЖКС экстренно нуждаются в современных машинах.

Ранее Киев неохотно шел на финансовые уступки мэрии Геннадия Труханова, но сейчас город получил уникальные льготные условия под 1% годовых по госпрограмме «Доступные кредиты 5-7-9%».

Кредитная игла или спасательный круг: зачем Одессе долг в полмиллиарда

Депутаты Одесского горсовета согласовали кредиты на общую сумму 468 миллионов для девяти коммунальных предприятий города. Львиную долю средств заберет КП «Городские дороги» (до 136,8 млн грн), а остаток распределят между «Горзелентрестом», «Одесгорсветом» и районными ЖКС (самые крупные аппетиты у ЖКС «Фонтанский» — 60,8 млн грн).

На эти деньги планируют закупить то, чего городу катастрофически не хватало годами: новые мусоровозы, экскаваторы, подметальные машины и мощные автовышки.

В пояснительных записках к решениям написано: старая техника коммунальщиков просто не справляется с нагрузками, когда приходится сутками разбирать завалы после очередных российских ракетных ударов. Именно разрушение жилого фонда прилетами заставило городские власти пойти на массовое оформление кредитов.

Почему госбанк внезапно дал Одессе миллионы под символический процент

В кулуарах мэрии обсуждают и важный политический подтекст сделки. По данным региональных медиа, ранее центральная власть в Киеве довольно прохладно относилась к финансовым инициативам команды Геннадия Труханова и блокировала подобные крупные займы.

Теперь же ситуация кардинально изменилась: государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» открыла кредитную линию на невероятно выгодных условиях — фактически под 1% годовых (реальная банковская ставка 18%, 17% из которых покрывает государство).

Для Одессы это единственный реальный шанс обновить «уставший» автопарк ЖКХ. Из-за постоянных расходов на оборону и ликвидацию последствий обстрелов свободного бюджета у города нет.

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