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«Инфоксводоканал» проводит очистку ливневой канализации на Балковской.

Из-за особенностей работ избежать неприятного запаха невозможно.

Очистка должна помочь уменьшить риск подтоплений на одной из самых проблемных улиц Одессы.

По словам депутата Одесского горсовета Петра Обухова, в последние недели ему поступило много обращений от жителей Балковской из-за неприятного запаха на улице.

Как выяснилось, причиной стали работы «Инфоксводоканала» по очистке ливневой канализации. Их начали еще в мае, а завершить планируют ориентировочно через 2-3 месяца.

«К сожалению, при таком очищении избежать специфического запаха практически невозможно», – отметил депутат.

При этом сами работы должны решить более серьезную проблему. Балковская считается одной из самых сложных улиц Одессы во время сильных дождей: здесь регулярно возникают подтопления, поэтому система водоотведения нуждается в очистке.

По словам Обухова, временные неудобства могут помочь улучшить ситуацию в будущем.

«Понимаю, что несколько месяцев терпеть такие неудобства непросто. Но если это поможет уменьшить подтопления Балковской во время следующих ливней, то эти работы точно стоит завершить. Надеюсь, жители отнесутся к этим временным неудобствам с пониманием», – отметил депутат.

Напомним, ранее под Одессой обнаружили 20 бочек с опасной химией.