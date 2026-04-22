Ключевые моменты:

В 2022 году памятник срочно обложили 1200 мешками с песком — это было быстрое решение, которое стало «постоянным»

Из-за влаги, веса и трения песок начал разрушать бронзу: появляются трещины, коррозия и мох внутри укрытия

Специалисты предлагают альтернативы — каркас с отступом от скульптуры или даже временный демонтаж

Единой системы защиты памятников в Одессе нет: часть объектов закрыта по стандартам ЮНЕСКО, другие — нет

Журналистка «Одесской жизни» Елена Кудряшова провела расследование состояния памятника Дюку в Одессе, который уже четыре года обложен 1200 мешками с песком :contentReference[oaicite:0]{index=0}. Она пообщалась с представителем ассоциации «Строим вместе ЮНЕСКО» Иваном Липтугой, который объяснил технические риски такого способа защиты, который сейчас используют для памятника Дюку. Главный архитектор заповедника «Древний Киев» Анатолий Изотов также предупредил об опасности усиления ударной волны из-за действующей защиты. Дополнительно позицию относительно состояния памятников и их защиты от обстрелов озвучила экскурсовод Виолетта Дидук.

Редакция также направила официальный информационный запрос в Департамент культуры Одесского горсовета по поводу проверок состояния монументов и планов их обновления. В материале учтены рекомендации международных практик защиты культурного наследия, в частности подходы, которые применяются при участии ЮНЕСКО. Также проанализированы публичные заявления областного управления охраны культурного наследия.

Мешки с песком трескаются вместе с Дюком: защита разрушает памятник?

Он выстоял под обстрелом с моря в 1854 году и пережил попытки советского демонтажа в 1969-м. Однако сегодня старейший монумент Одессы — Дюк де Ришелье — оказался перед угрозой, которой не ждал никто: его разрушает собственная защита. Пока мешки с песком трескаются под тяжестью времени, а внутри прорастает мох, одесская власть молчит. Мы выясняли, почему спасение символа города превратилось в его медленное разрушение и сколько стоит настоящая безопасность для нашего Дюка.

Как объясняет представитель Ассоциации «Строим вместе ЮНЕСКО» Иван Липтуга, такое решение было вынужденным и быстрым.

– Памятник Дюку закрывали мешками с песком еще в начале полномасштабного вторжения — в феврале–марте 2022 года. Тогда закрывали все, что могли и как могли: и оперный театр, и центральную часть города. Это было решение быстрое, без долгих расчетов.

Однако временное решение фактически стало постоянным. И сейчас, по словам специалиста, возникают вопросы к его эффективности.

– Есть риск коррозии металла и дополнительной нагрузки на бронзу из-за мешков с песком, которые лежат непосредственно на памятнике.

Специалисты по охране памятников утверждают, что прямой контакт мешков с металлической поверхностью — критическая ошибка. Ведь влажный вес тянет вниз выступающие элементы, вызывая трещину в руке Дюка. Кроме этого, песок действует как наждачка, ускоряя коррозию и образование патины. Внутри «саркофага» развилась новая экосистема — скользкая масса с мхом, где процветает неизвестная жизнь.

Как можно защитить памятник Дюку?

– Более правильным решением было бы создание специального каркаса с отступом от скульптуры, как это делали при участии ЮНЕСКО для других объектов. Но это значительно дороже: ориентировочно около полумиллиона гривен, — подчеркивает Иван Липтуга.

Именно финансовый фактор, по его словам, и стал одной из причин, почему вопрос так и не решили.

– Нужно решение депутатов, финансирование, тендер. Но это всегда вызывает не только профессиональную, но и политическую дискуссию. Поэтому вопрос до сих пор в состоянии ожидания.

Сохраняются и исходные риски для памятника — угроза ракетных обстрелов для исторического центра Одессы не исчезла. То есть просто взять и убрать мешки — не вариант.

Анатолий Изотов, главный архитектор столичного заповедника «Древний Киев», который несколько лет жил и работал в Одессе, предупреждает: в 2026 году, когда россияне прицельно бьют по портам, массив песка усилит ударную волну и придавит памятник. Он советует временно демонтировать скульптуру и хранить ее в укрытии.

Неужели Пушкин важнее Дюка: о защите одесских памятников

В то же время проблема касается не только одного памятника. Как обращает внимание экскурсовод Виолетта Дидук, в городе до сих пор нет единого подхода к защите культурного наследия.

– Формально памятники имеют один и тот же статус, но мы видим, что защищены они по-разному. Часть памятников закрыта при участии ЮНЕСКО, по крайней мере такие таблички там есть — там есть определенный стандарт. Не факт, что это защитит их от ударов, но не стоит забывать, что мы первая страна, которая вынуждена вот так защищать архитектурные ценности. Другие либо вообще не закрыты, либо закрыты совсем иначе, — говорит она.

Как пример, Дидук приводит несколько объектов в центре города.

– Памятник Воронцову, который является вторым по времени создания в городе, не закрыт вообще. В то же время рядом расположены другие объекты, например лев и львица в Городском саду, которые закрыты. Памятник Пушкину находится примерно на таком же расстоянии от потенциально опасных зон, но его закрыли значительно позже и по другим соображениям.

Еще одна проблема, по мнению одесского экскурсовода, — это состояние самих укрытий, которые должны защищать одесские памятники.

– Если пройтись по центру, видно, что часть защитных сооружений уже находится не в лучшем состоянии. Где-то это сделано аккуратно, а где-то выглядит довольно кустарно. И очевидно, что единого подхода к этому до сих пор не выработано.

По словам Виолетты Дидук, ситуация с памятником Дюку — лишь одно из проявлений общей проблемы:

– В начале вторжения его закрывали так, как тогда считалось правильным. Но сейчас, спустя несколько лет, возникает вопрос, соответствует ли этот способ защиты актуальным требованиям. Даже внешне видно, что мешки разрушаются, из них прорастает растительность, песок высыпается. То есть эти конструкции требуют хотя бы ревизии.

Одесская власть молчит, пока памятник нуждается в помощи

Редакция также провела небольшое опрос среди людей, которые гуляют в центре Одессы. Мы спросили, знают ли они, какой именно памятник скрыт под брезентом на Приморском бульваре. Правильный ответ дает лишь один человек из трех.

Это показывает: город постепенно привыкает к «закрытой» истории. Но в то же время открывать памятники прямо сейчас — не вариант. Одесса остается под угрозой атак, и припортовая зона — одна из самых уязвимых. Поэтому вопрос не в том, снимать ли укрытия, а в том, насколько они эффективны и не вредят ли самим памятникам.

На данный момент ключевой вопрос остается открытым: проверяет ли город состояние памятников, которые уже несколько лет находятся под укрытиями, и планируется ли их обновление или замена. Чиновники не спешат действовать. Начальница областного управления охраны культурного наследия Елена Воробьева называет это «мерами защиты», отрицает плотность барьера и полагается на будущую реставрацию. Городской совет подчеркивает рекомендации специалистов по безопасности и опыт других городов.

Редакция обратилась с информационным запросом в Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета. Мы поинтересовались, планируется ли обследование памятников, которые остаются закрытыми с 2022 года, проводится ли анализ их состояния и эффективности укрытий и рассматривается ли возможность выделения средств на более современные и безопасные конструкции.

В настоящее время ожидаем ответ.

Справка «ОЖ»: история создания главного памятника Одессы

Памятник Дюку де Ришелье — один из символов Одессы и одновременно ее старейший монумент. Это первый памятник Одессы, на который деньги собирали всем городом. Получив известие о кончине Ришелье, граф Ланжерон обратился с призывом к населению начать сбор средств на сооружение памятника. Граф Воронцов, вступивший в мае 1823 года в должность генерал-губернатора, заказал памятник известному скульптору Мартосу.

Бронзовая статуя высотой около 5 метров на постаменте общей высотой 10,5 метра: Дюк в римской тоге держит свиток — символ указов о процветании. Лицо, по мнению искусствоведов, напоминает Октавиана Августа, поскольку Мартос предпочитал выбирать античные прототипы, а не портреты.

Три латунных горельефа на пьедестале — гениальный акцент. Земледелие (Церера с рогом изобилия), торговля (Меркурий с кадуцеем) и правосудие (Фемида с весами, но без повязки на глазах). Почему не слепая? Легенда шепчет: Ришелье миловал раскаявшихся преступников, глядя им в душу.

Стилобат из известняка, гранитные ступени — все дышит мощью. Надпись на плите, высеченная старославянским, напоминает о народной благодарности. Пьедестал квадратный, с карнизом, гармонично вписан в ансамбль Приморского бульвара и Потемкинской лестницы.

Открытие памятника Дюку Ришелье в Одессе состоялось 22 апреля 1828 года.

10 апреля 1854 года, во время Крымской войны, ядро, выпущенное с англо-французского корабля, разорвалось возле постамента. Осколок пробил гранит — там до сих пор чугунная латка с ядром, как напоминание.

Советская эпоха едва не уничтожила монумент: в 1969 году его хотели заменить Суворовым, но Аркадий Львов и Константин Симонов спасли, сославшись на закон.

В 2022 году, под российскими обстрелами, одесситы обложили Дюка 1200 мешками песка — 185 тонн защиты. Но действительно ли защиты?

