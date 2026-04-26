Ключевые моменты:

Музей-кафе «Старая Одесса» хранит редкие артефакты эпохи Дюка.

В фундамент памятника при закладке были помещены монеты разных эпох.

Памятник создал украинец Мартос, чей сын глубоко изучал историю Украины.

Истинное величие Дюка – не в статусе «основателя», а в его искренней привязанности к городу, куда он мечтал вернуться до последних дней.

Вещи, помнящие его время

Он стоит на бульваре, как стоял почти два столетия назад – спокойный, сдержанный, теперь немного отстраненный в связи с войной. Но если присмотреться внимательнее, за этой бронзовой тишиной – целый вихрь историй.

В Музее-кафе «Старая Одесса» эти истории оживают буквально на расстоянии вытянутой руки. Здесь не просто рассказывают о Дюке – здесь сохраняют его присутствие.

Автографы, старинные гравюры, вещи, помнящие его время… И даже редкая памятная медаль 1822 года, отчеканенная в Париже – в год, когда он ушел из жизни. Говорят, это первая известная медаль, где упоминается Одесса – город, в который он, уже после карьеры премьер-министра Франции, собирался вернуться.

Есть в этой истории что-то почти кинематографическое. Человек, который управлял Одессой, а затем и Францией, все равно мысленно возвращался сюда – в этот южный город с ветром и пылью, базарами и морем. А еще в Музее можно увидеть портрет Дюка (старинная гравюра) и его автограф.

Где дышит история

– Когда закладывали фундамент памятника, внутрь положили монеты разных эпох и правителей. Кстати, медаль, о которой мы рассказали, тоже нашла там свое место. Словно заложили не просто памятник, а капсулу времени – чтобы будущее знало, в каком мире он появился, – рассказывает основатель музея Петр Манелис.

Ирония истории тоже рядом. Для имперской пропаганды Ришелье стал символом «основания» Одессы русскими. Но правда сложнее и глубже: город жил задолго до него – еще с XV века. А сам памятник создал украинец – Мартос, сын которого, Алексей Мартос, писал многотомную историю Украины и увлекался Иваном Мазепой.

И вот ты стоишь перед Дюком. Смотришь на него – а он словно смотрит сквозь тебя. Сквозь столетия, империи, мифы и правду. Сквозь Одессу, которая меняется, но упрямо остается собой.

А где-то в Париже, в Сорбонне, есть место его упокоения…

А старая гравюра сохранила дом, где он жил в Одессе – крайний справа, словно всегда немного в стороне.

Может, именно поэтому он и стал символом города. Не потому, что «основал». А потому что… не смог забыть.

Если хочешь почувствовать эту историю не как текст, а как прикосновение – зайди в «Старую Одессу». Там она не в учебниках. Там она дышит…

Фото автора