31 октября 2025 года в Южненской громаде состоится прощание с защитником Украины Александром Алеевским.

Военнослужащий служил стрелком-зенитчиком. Он скончался от заболевания, полученного во время несения службы.

31 октября объявлен в громаде Днем траура.

Как сообщили на странице Южненской громады в Facebook, Александр Евгеньевич Алеевский был стрелком- зенитчиком зенитного взвода 2-й радиолокационной роты воинской части А0416. Он скончался 30 октября в результате заболевания, полученного во время несения военной службы. Ему было всего 40 лет.

«Выражаем искренние соболезнования семье Александра, его родным, близким и побратимам. Вечная и светлая память Защитнику Украины, отдавшему свою жизнь за нашу Родину, за каждого из нас!», – говорится в сообщении громады.

В память о Защитнике завтрашний день, 31 октября, объявлен в громаде Днем траура. В 10:00 часов память военнослужащего почтят минутой молчания.

Прощание с Защитником Украины состоится на военном секторе Южненского кладбища.

