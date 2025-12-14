Ключевые моменты:

Укрзалізниця привлекла тепловозы из-за обесточивания Одессы после обстрела.

Список задержанных поездов.

Отменены некоторые пригородные рейсы.

Есть альтернативные поезда.

Какие поезда задерживаются

Стоит отметить, что Одесса все еще без света, однако поезда продолжают курсировать. Кроме того, чтобы компенсировать проблемы, железнодорожники привлекли запасные тепловозы. Именно поэтому возникли следующие отклонения от графика отправки:

поезд №38 Одесса – Ужгород (+43 мин);

поезд №26 Одесса – Ясиня (+59 мин);

поезд №12 Одесса – Львов (+42 мин);

поезд №78 Одесса – Ковель (+65 мин).

Также из-за обстрела Одесщины Укрзалізниця отменила ряд пригородных рейсов 14 декабря:

№6401 Колосовка – Одесса-Главная;

№6253 Подольск – Одесса-Главная;

№6208 Одесса-Главная – Раздельная 1;

№6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная.

В то же время доступны альтернативные маршруты:

№6408 Одесса-Главная – Колосовка;

№6403 Мариновская – Колосовка – Одесса-Главная;

№6255 Известнярка – Подольск – Одесса-Главная;

№6270 Одесса-Застава-1 – Раздельная 1 – Подольск;

№6252 Одесса-Главная – Раздельная 1 – Известнярка;

№6201 Раздельная 1 – Одесса-Главная;

№6255 Известнярка – Раздельная 1 – Одесса-Главная.

Добавим, что враг ночью 14 декабря снова атаковал Одесскую область разными воздушными средствами. По данным ВСУ, враг направлял воздушные цели на Залив и Черноморск, сбрасывал КАБы в сторону Залива.

Также читайте: Общественный электротранспорт Одессы остановлен: какие маршруты обслуживают автобусы.