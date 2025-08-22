Ключевые моменты:

Олег Филимонов признался, что приобрел и установил у себя дома собственное бомбоубежище.

Поводом стало то, что семья артиста неоднократно попадала под обстрелы.

Укрытие представляет собой бетонный куб, установленный во дворе.

Артист признается, что на решение повлияла супруга.

В интервью Славе Демину одессит поделился, что неоднократно попадал с семьей под обстрелы, поэтому решил позаботиться о своей безопасности и обустроил на территории дома собственное укрытие.

«Я купил себе бомбоубежище, поставил дома… Это такой куб, бетонный куб. Он стоит возле забора во дворе», — рассказал Олег Николаевич.

По словам экс-депаутата, на это решение повлияла жена, которую сильно пугают постоянные обстрелы города. Сам Олег Филимонов относится спокойнее, но признаётся, что идёт в бомбоубежище ради супруги.

«Жена моя бежит, она очень пугается этих обстрелов… Это рядом с домом. Это 10 секунд. Я не так пугаюсь, но она [жена] заставляет меня идти, и я иду», — признался артист.

