Напомним, о своем желании сдать депутатский мандат известный одессит сообщил заранее. Свое решение он пояснил усталостью и желанием сосредоточиться на творчестве.

Депутаты поддержали решение своего коллеги и проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Одесского городского совета VIII созыва Олега Филимонова.

Сам шоумен в своем прощальном слове поблагодарил депутатов Одесского горсовета за плодотворное сотрудничество. Кроме того, он подробно рассказал о своем жизненном пути и, пользуясь случаем, пригласил депутатов на свои концерты.

«Вся моя жизнь, начиная с 16 лет, посвящена Одессе. Тут я учился, женился первый раз, потом второй, на этот раз удачно, писал диссертации и покинул свою должность в университете, ушел на телевидение, получил все возможные награды, стал Народным артистом Украины. Я очень благодарен этому опыту в сессионном зале. Приходите на мои концерты», – заявил Олег Филимонов.

Кто именно займет место артиста пока неизвестно.

Олег Филимонов избирался в горсовет от президентской партии «Слуга народа» в 2020 году. Он шел под первым номером и именно его «слуги» выдвинули кандидатом в мэры Одессы. По результатам голосования он занял четвертое место после Геннадия Труханова, Николая Скорика и Петра Обухова.

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Источник: Думская