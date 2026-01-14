Ключевые моменты:

В огромной Одессе сегодня есть всего одна патронатная семья;

Детей, которым нужна временная помощь, гораздо больше, чем тех, кто готов их принять;

Власти считают, что многие просто не знают, что такое патронат и как он работает.

В Одессе — всего одна патронатная семья

Как сообщили в мэрии, в Одессе сегодня работает только одна патронатная семья — в ней временно воспитываются двое детей. В городе ищут новых патронатных воспитателей, готовых принимать детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

По поручению первого заместителя начальника Одесской городской военной администрации Надежды Задорожной в Одессе стартовала информационная кампания по патронату. Она подчеркнула, что Украина постепенно отходит от системы, где дети длительно находятся в учреждениях, и переходит к модели, в которой в центре — семья и развитие ребенка в условиях, максимально близких к домашним. Речь идет о новых сервисах, которые помогают сохранить семью или быстрее вернуть ребенка в семейную среду.

Задорожная назвала главной причиной малого числа патронатных семей недостаточную осведомленность людей о такой форме помощи.

Как стать патронатным воспитателем в Одессе

Патронат — это формат поддержки, когда ребенок, который оказался в кризисной ситуации, получает временный уход в безопасной семейной обстановке.

«Это не усыновление, а поддержка на период, пока решаются проблемы в родной семье или ищется постоянное решение», — подчеркнул заместитель Одесского городского головы Константин Талалаев

При этом отношения патронатного воспитателя с государством оформляются официально: предусмотрены оплата труда и компенсация расходов на содержание ребенка.

Вопросы кампании обсуждали на совещании в Киевской райадминистрации. И.о. начальника Службы по делам детей Илья Зугравый сообщил, что подобные встречи пройдут во всех районах города, чтобы подключить учреждения и организации к информированию жителей.

Получить консультации по патронату и другим формам поддержки ребенка можно в Службе по делам детей: ул. Косовская, 2-Д, тел. (048) 753 14 41.

