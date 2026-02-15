Ключевые моменты:
- Нет воды в нескольких районах Одессы: Киевский, Приморский, Хаджибейский и Пересыпский.
- Причина – аварийное обесточивание.
- Обещают возобновить до конца дня.
- Адреса бюветных комплексов.
Воды не будет до конца дня
По информации «Инфоксводоканала», без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского (ж/м «Слободка», Пересыпь).
Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется. Восстановить подачу воды обещают в течение дня.
Где набрать воды в Одессе
Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
