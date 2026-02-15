Ключевые моменты:

  • Нет воды в нескольких районах Одессы: Киевский, Приморский, Хаджибейский и Пересыпский.
  • Причина – аварийное обесточивание.
  • Обещают возобновить до конца дня.
  • Адреса бюветных комплексов.

Воды не будет до конца дня

По информации «Инфоксводоканала», без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского (ж/м «Слободка», Пересыпь).

Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется. Восстановить подачу воды обещают в течение дня.

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​ул. Академическая, 11; ​
  • ул. Ольгиевская, 37;
  • ул. ​Старопортофранковская, 105; ​
  • ул. Академическая, 2; ​
  • ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ул. Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​ул. Ицхака Рябина, 1; ​
  • ул.Дальницкая, 25;
  • ул.  Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • ул. Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

