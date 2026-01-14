Ключевые моменты:

Заблокирована программа обеспечения жильем детей-сирот и детей без родительской опеки из-за правовой коллизии.

Причина блокады: Большинство очередников достигло совершеннолетия, но распорядителем средств остается Служба по делам детей.

Ежегодно планируют выделять более 2,5 млн. грн. на покупку двух квартир для двух человек.

Деньги есть, квартир нет

На заседание постоянной комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями снова вернулись к проблеме обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Добавим, что ранее этот вопрос поднимался и были введены изменения: отказ от прямого приобретения квартир городским советом. Вместо покупки жилья сиротам предлагают выдавать средства на самостоятельное приобретение квартиры. Ведь застройщики не желали иметь дело с бюджетными средствами.

Несмотря на изменение подхода, программу до сих пор невозможно реализовать из-за правовой коллизии. Дело в том, что большинство очередников уже достигло совершеннолетия, а распорядителем средств остается Служба по делам детей. Соответственно нужно либо вносить изменения в программу, либо распорядителем сделать району администрацию.

В общей сложности, ежегодно планируют выделять более 2,5 млн грн на покупку двух квартир для двух человек.

