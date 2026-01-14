Ключевые моменты:
- Заблокирована программа обеспечения жильем детей-сирот и детей без родительской опеки из-за правовой коллизии.
- Причина блокады: Большинство очередников достигло совершеннолетия, но распорядителем средств остается Служба по делам детей.
- Ежегодно планируют выделять более 2,5 млн. грн. на покупку двух квартир для двух человек.
Деньги есть, квартир нет
На заседание постоянной комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями снова вернулись к проблеме обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Добавим, что ранее этот вопрос поднимался и были введены изменения: отказ от прямого приобретения квартир городским советом. Вместо покупки жилья сиротам предлагают выдавать средства на самостоятельное приобретение квартиры. Ведь застройщики не желали иметь дело с бюджетными средствами.
Несмотря на изменение подхода, программу до сих пор невозможно реализовать из-за правовой коллизии. Дело в том, что большинство очередников уже достигло совершеннолетия, а распорядителем средств остается Служба по делам детей. Соответственно нужно либо вносить изменения в программу, либо распорядителем сделать району администрацию.
В общей сложности, ежегодно планируют выделять более 2,5 млн грн на покупку двух квартир для двух человек.
Также читайте: Ужасные последствия ночного удара РФ по Одессе: фоторепортаж с мест прилетов.