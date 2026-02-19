Ключевые моменты:

Преступная группа организовала канал вывоза детей-сирот за границу для незаконного усыновления иностранцами, обходя запрет военного положения.

Детей продавали за десятки тысяч долларов, а подставные «опекуны» (мужчины призывного возраста) получали право на выезд и отсрочку от мобилизации.

Для махинаций использовались фальшивые справки о доходах и поддельные свидетельства о крещении.

Жертвами стали 25 детей: 13 уже переданы иностранцам, вывоз еще 12 сирот успела заблокировать полиция.

Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.

Подробности резонансного дела рассказали сегодня в управлении Нацполиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, преступники обходили запрет на межгосударственное усыновление, введенный на время войны. Схема была продумана до мелочей:

Фиктивное опекунство: На детей оформляли подставных опекунов. В основном это были мужчины, желавшие избежать мобилизации и выехать из Украины. Статус «опекуна» давал им такое право.

Пакет фальшивок: Для судов и соцслужб готовили липовые справки о доходах и договоры аренды. Чтобы упростить процедуру, делали даже поддельные свидетельства о крещении – так посторонних людей выдавали за «духовных родителей» ребенка.

Шантаж и связи: Дельцы выдавали себя за влиятельных лиц из Офиса Президента и международных фондов, давя на чиновников соцслужб и военкоматов. Один из лидеров банды прикрывался должностью в благотворительной организации, находясь в это время за границей.

По данным следствия, жертвами стали 25 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 13 детей уже вывезены из страны и переданы иностранцам для дальнейшего усыновления. 12 детей удалось спасти – полиция сорвала их вывоз в последний момент.

Обвинения предъявлены трем ключевым фигурантам: двум жительницам Львова (одна из них – организатор) и перевозчику из Киевской области. Им инкриминируют торговлю людьми, незаконную переправку лиц через границу и подделку документов.

Максимальный срок по этим статьям – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас все трое находятся под стражей, хотя и воспользовались правом внесения залога.

Еще 13 соучастников, которые скрываются за границей, получили подозрение заочно. Расследование продолжается.

