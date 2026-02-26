Ключевые моменты:

42-летний одессит годами насиловал свою племянницу, приглашая ее в гости.

Злоумышленник снимал свои преступления на камеру: киберполиция изъяла файлы, которые официально признаны детской порнографией.

Обвинительный акт уже в суде. Фигурант находится в СИЗО без права на залог.

Насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи установили, что мужчина регулярно приглашал девочку к себе в гости, где совершал над ней надругательства. Первый эпизод произошел, когда ребенку было всего семь лет. Последний зафиксированный факт датируется временем, когда девочке исполнилось одиннадцать. Все свои преступные действия одессит снимал на видеокамеру.

Выйти на след злоумышленника удалось сотрудникам управления по противодействию киберпреступлениям. Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили целый архив видеофайлов. Экспертиза подтвердила: на кадрах запечатлено реальное насилие и материалы, относящиеся к детской порнографии.

На основании собранных улик мужчине предъявлено обвинение по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины, включая изнасилование малолетней и принуждение ребенка к созданию порнографического контента.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Прокуроры Пересыпской окружной прокуратуры уже передали материалы дела в суд. Согласно закону, за содеянное «дяде» грозит максимальный срок – 15 лет за решеткой.

Как сообщалось ранее, одесские правоохранители передали в суд дело международной преступной группы, которая зарабатывала на продаже украинских сирот за границу.