Ключевые моменты:
- На 22 декабря в Одессе и Одесской области действует предупреждение первого уровня опасности.
- Ночью и утром ожидается туман с видимостью на дорогах 200–500 метров.
- Прогнозируются небольшие осадки, преимущественно дождь, и северный ветер.
- Температура воздуха будет колебаться от 1°С мороза до 7°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе на 22 декабря
В Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман.
Ветер северный, 6-11 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 декабря
По Одесской области в понедельник облачно. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман.
Ветер северный, 6-11 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
