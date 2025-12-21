Лебедь на одесском пляже

Ключевые моменты:

  • На 22 декабря в Одессе и Одесской области действует предупреждение первого уровня опасности.
  • Ночью и утром ожидается туман с видимостью на дорогах 200–500 метров.
  • Прогнозируются небольшие осадки, преимущественно дождь, и северный ветер.
  • Температура воздуха будет колебаться от 1°С мороза до 7°С тепла.

Прогноз погоды в Одессе на 22 декабря

В Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман.

Ветер северный, 6-11 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 декабря

По Одесской области в понедельник облачно. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман.

Ветер северный, 6-11 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Автор фото – Анжела Королевич

