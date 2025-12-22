Ключевые моменты:
- 22 декабря ожидается магнитная буря «красного» уровня.
- К-индекс поднимется до 5 и выше — это уровень G1–G2.
- Больше всего влияние ощутят метеозависимые люди.
Магнитная буря 22 декабря: что происходит
После нескольких дней относительного спокойствия солнечная активность резко возрастет и уже с ночи 22 декабря он поднимется до 5 баллов и выше.
По данным мониторинга космической погоды и портала Meteoagent, к Земле приближается поток быстрого солнечного ветра. Это и станет причиной магнитной бури «красного» уровня, которая официально считается сильной.
Пик активности прогнозируют на понедельник, 22 декабря. Нестабильный геомагнитный фон может сохраняться несколько дней.
Чем опасны магнитные бури для людей и техники
Магнитные бури такого уровня могут влиять на работу навигационных систем, связи и чувствительной электроники. Однако сильнее всего их ощущают люди, чувствительные к изменениям погоды.
Во время геомагнитных возмущений могут появляться головные боли, слабость, раздражительность, проблемы со сном, снижение концентрации внимания, скачки давления и обострение хронических заболеваний.
Как улучшить самочувствие во время магнитной бури
Чтобы легче пережить период повышенной солнечной активности, врачи советуют придерживаться простых правил:
- спать не менее 7–8 часов и соблюдать режим дня;
- избегать переутомления и стрессов;
- больше отдыхать, практиковать дыхательные упражнения, йогу или медитацию;
- пить 1,5–2 литра воды в сутки;
- выбирать легкую пищу с калием и магнием — бананы, орехи, курагу, овсянку, зелень;
- ограничить кофе, алкоголь, жирную и соленую еду.
Эти простые меры помогут снизить нагрузку на организм и улучшить общее самочувствие.
