Ключевые моменты:

22 декабря ожидается магнитная буря «красного» уровня.

К-индекс поднимется до 5 и выше — это уровень G1–G2.

Больше всего влияние ощутят метеозависимые люди.

Магнитная буря 22 декабря: что происходит

После нескольких дней относительного спокойствия солнечная активность резко возрастет и уже с ночи 22 декабря он поднимется до 5 баллов и выше.

По данным мониторинга космической погоды и портала Meteoagent, к Земле приближается поток быстрого солнечного ветра. Это и станет причиной магнитной бури «красного» уровня, которая официально считается сильной.

Пик активности прогнозируют на понедельник, 22 декабря. Нестабильный геомагнитный фон может сохраняться несколько дней.

Чем опасны магнитные бури для людей и техники

Магнитные бури такого уровня могут влиять на работу навигационных систем, связи и чувствительной электроники. Однако сильнее всего их ощущают люди, чувствительные к изменениям погоды.

Во время геомагнитных возмущений могут появляться головные боли, слабость, раздражительность, проблемы со сном, снижение концентрации внимания, скачки давления и обострение хронических заболеваний.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

Чтобы легче пережить период повышенной солнечной активности, врачи советуют придерживаться простых правил:

спать не менее 7–8 часов и соблюдать режим дня;

избегать переутомления и стрессов;

больше отдыхать, практиковать дыхательные упражнения, йогу или медитацию;

пить 1,5–2 литра воды в сутки;

выбирать легкую пищу с калием и магнием — бананы, орехи, курагу, овсянку, зелень;

ограничить кофе, алкоголь, жирную и соленую еду.

Эти простые меры помогут снизить нагрузку на организм и улучшить общее самочувствие.

