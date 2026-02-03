Ключевые моменты:

Зима в Одессе держится: ночью 4 февраля до 7° мороза, днем ​​до +2°С.

В Одесской области возможны небольшие осадки днем ​​и гололедица на дорогах.

Температура по области: до 15° мороза.

Погода в Одессе

4 февраля в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 5-7°С мороза, днем ​​- 0-2°С тепла.

Погода в Одесской области

В Одесской области синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Погода в западных областях Днем местами возможны небольшие осадки. На дорогах местами образуется гололед и гололедица, видимость останется хорошей. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 5-10 ° С мороза, на севере области — до 15 ° С мороза. Днем ожидается 0-5°С тепла, а на севере – 0-5°С мороза.

