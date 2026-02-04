Ключевые моменты:
- 5 февраля в Одессе и области ожидаются небольшие осадки и облачная погода.
- Юго-восточный ветер усилится до 15–17 м/с, действует штормовое предупреждение.
- Температура будет колебаться около 0°С, по области возможны гололед и гололедица.
Прогноз погоды в Одессе на 5 февраля
В Одессе завтра облачно. Небольшие осадки.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с.
Температура ночью и днем 0-2°С тепла.
Как сообщалось ранее, вечером 4 февраля и в течение суток 5 февраля Одессу и область накрое сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 февраля
По Одесской области в четверг облачно. Небольшие осадки. Местами гололед, гололедица.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, на севере 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла, на севере до 3°С мороза.
