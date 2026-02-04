Ключевые моменты:

  • 5 февраля в Одессе и области ожидаются небольшие осадки и облачная погода.
  • Юго-восточный ветер усилится до 15–17 м/с, действует штормовое предупреждение.
  • Температура будет колебаться около 0°С, по области возможны гололед и гололедица.

Прогноз погоды в Одессе на 5 февраля

В Одессе завтра облачно. Небольшие осадки.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 0-2°С тепла.

Как сообщалось ранее, вечером 4 февраля и в течение суток 5 февраля Одессу и область накрое сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 февраля

По Одесской области в четверг облачно. Небольшие осадки. Местами гололед, гололедица.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, на севере 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла, на севере до 3°С мороза.

Выбор редакции: Проезд подорожал: сколько теперь стоят маршрутки в Белгороде-Днестровском.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме