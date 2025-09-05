Ключевые моменты:

В ночь на 8 сентября 2025 начнется полное лунное затмение «Кровавая Луна»;

В Одессе и области затмение продлится 4 часа 35 минут;

Для наблюдения нужен открытый вид на восточный и юго-восточный горизонт.

Полное лунное затмение является достаточно редким явлением, хотя и случается чаще, чем солнечное затмение. В следующий раз такое затмение ожидается лишь в 2028 году.

Как отмечает издание Universemagazine, в этом году затмение совпадает с сентябрьским половодьем, известным как Кукурузное. Астрономы подсчитали, что наблюдать событие смогут почти 7,1 миллиарда человек – то есть около 88% населения мира.

Красноватый оттенок возникает из-за особенностей прохождения света сквозь атмосферу Земли. Голубая часть спектра рассеивается, тогда как красно-оранжевые лучи огибают планету и достигают Луны. Поэтому она не исчезает в полной темноте, а сияет темно-багровым светом.

В Украине первые фазы затмения начнутся еще до захода Солнца. Полная фаза начнется в 20:30 по киевскому времени. Своего максимума Луна достигнет в 21:11 и продлится до 21:52, после чего постепенно начнет светлеть. Завершится затмение около полуночи – в 23:55.

Жители большей части Одесщины смогут наблюдать и полную, и частичную фазы затмения. В Одессе явление продлится 4 часа 35 минут.

Чтобы наблюдать за затмением достаточно иметь открытый вид на восточный и юго-восточный горизонт.

Интересным дополнением к «Кровавой луне» станет планета Сатурн, которая в это время будет рядом с затемненной Луной и будет выглядеть как яркая звезда.

