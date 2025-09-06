Ключевые моменты:

Активист Захар_statuarius перепутал фамилии и потребовал убрать звезду с Аллеи звезд в Одессе, думая, что это певец Розенбаум;

На самом деле звезда посвящена одесскому писателю, журналисту и краеведу Александру Розенбойму;

Подобные случаи путаницы в Одессе уже происходили: ранее пострадал бюст Юрия Булгакова.

Так, на днях активист (некий Захар_statuarius) заметил на Аллее звезд в Одессе (которую по какой-то известной ему одному причине он окрестил «Кочубеевым») имя Александра Розенбойма (напомним, звезду с его именем открыли в День города в 2024 году) и, неправильно прочитав фамилию, сделал скоропалительный вывод о том, что в городе прославляют «заслуженного артиста московии», поддержавшего оккупацию Крыма, агрессию России на Донбассе и полномасштабную войну РФ против Украины, и потребовал убрать звезду.

Но парадокс ситуации в том, что на одесской Аллее звезд увековечили вовсе не российского певца Розенбаума, а одесского историка и краеведа Александра Розенбойма.

Кто такой Александр Розенбойм

Александр Юльевич Розенбойм (известен также как Ростислав Александров) – одесский писатель и краевед, автор многочисленных публикаций об Одессе и одесситах, стоявший у истоков создания Всемирного клуба одесситов.

С 1997 года работал в журналистике, член Национального союза журналистов Украины. Также на протяжении многих лет входил в состав историко-топонимической комиссии, созданной при исполнительном комитете Одесского городского совета.

В 2003 году Александр Розенбойм был отмечен премией конкурса «Золотое перо Одессы» в номинации «Одессика», в 2009 году награжден Почетным знаком отличия Одесского городского головы «Знак почета», а в 2014 году (к 75-летию со дня рождения) за непрерывную работу по сохранению культурного наследия Одессы отмечен Почетной наградой Одесского городского головы «Трудовая слава».

Александра Розенбойма не стало 13 июня 2015 года. А 2 сентября 2024 года на Аллее звезд в Одессе засияла его звезда (полагаем, вполне заслуженно).

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент, связанный с превратным истолкованием фамилии. Так, в ноябре прошлого года на одесском кладбище неизвестные повредили бюст Юрия Булгакова – одессита, скончавшегося в 2013 году, перепутав его с русским писателем Михаилом Булгаковым.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее коммунальные службы начали в Одессе массовый демонтаж русскоязычных указателей после обращения активистов общественной организации «Деколонизация. Украина».

По материалам Новости.LIVE