Ключевые моменты:

Ночью в Приморском районе Одессы мужчина взорвал страйкбольные гранаты во дворе из-за ссоры с прохожими.

В результате взрыва сам же получил ранение и попал в больницу.

При обыске у него дома нашли ещё пять гранат. Полиция расследует инцидент как хулиганство.

Одессит бросил гранаты в шумную компанию — сам же и пострадал

В ночь на 7 октября в Приморском районе Одессы, на улице Еврейской, произошёл взрыв. Как выяснилось, 58-летний мужчина вступил в конфликт с группой людей, которые, по его словам, слишком шумели под его окнами. Чтобы «разобраться» с обидчиками, он вышел на улицу и бросил в их сторону несколько страйкбольных гранат.

В результате взрыва сам мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован. Никто из других участников конфликта не пострадал.

На месте происшествия полиция обнаружила остатки взрывных устройств и одну неразорвавшуюся гранату. Позже, во время обыска дома подозреваемого, следователи нашли ещё пять аналогичных гранат.

Сейчас инцидент расследуют по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Правоохранители продолжают устанавливать все детали происшествия.

