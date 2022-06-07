Спасибо, Великобритания: Борису Джонсону — от одесских мастеров кисти

В Саду скульптур Одесского художественного музея забил фонтан и здесь, впервые за дни войны, открылась одна из самых необычных художественных выставок в истории города. Это выставка-благодарность, выставка-признание.

Она представляет собой реплики работ мастеров кисти — творческой семьи народного художника Украины Галины Кравченко и народного художника Украины Анатолия Кравченко, а также их детей, членов Национального союза художников Украины Андрея Кравченко и Ольги Чернышевой и студенток Виктории Кравченко и Александры Кравченко.

Почему же реплики? И в чем необычность? Оказывается, сами работы отравлены тому, кто оказался одним из самых больших друзей Украины в эти тяжелейшие для нашей страны дни рашистского нашествия. Все они будут переданы в дар Премьер-министру Великобритании — Борису Джонсону, оказавшему Украине огромную поддержку.

Сама выставка так и названа ее устроителями — выставка-благодарность Великобритании от художников Украины. Проходит она в сотрудничестве с волонтерским центром ОО «Мрія вільних людей». Устроители говорят:

— Сквозь черные облака войны, которые хотели уничтожить Украину как государство, наши художники своими творческими картинами благодарят за вовремя оказанную Вооруженным силам Украины помощь, за поддержку в трудный период героического противостояния Украины против агрессора. С ощущением искренней благодарности руководству и народам Великобритании, поддержавшим Украину, волонтерский центр Одессы ОО «Мрия Свободных Людей» с творческой семьей художников из Одессы передает выставку-подарок.

Сами представленные работы наполнены самой жизнью во всех ее проявлениях. Это мрачные тучи и свет каждого дня Украины. Это и цветущие сады, и нависшее хмурое небо, боль и слезы, надежда и радость — все то, чем живет сейчас наша страна и наш город. И, кстати, «тот самый посланный корабль» тоже стал героем одной из представленных акварелей.

А еще эта выставка — творчески емкий и светлый рассказ об Украине, ее радостях и исторических ценностях, ее быте и главном — остром стремлении быть свободной…

Ох, «невыставочное» сейчас, кажется, время!.. Между тем, как было отмечено на открытии, в Одесском литературном музее очень надеются, что именно эта выставка положит начало многим другим, которые, вероятно, тоже продут в Саду скульптур.

Ну а самой выставкой, которая открылась сегодня, 7 июня, вы сможете еще ознакомиться в течение месяца.

Фото Марии Котовой