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Британский премьер Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Британский премьер Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.в эксклюзивном интервью BBC World Service and BBC radio-Newshour, сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

«Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мной было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней»,

– сказал Труханов.

Таким образом, г-н Джонсон автоматически получает звание Почетного гражданина Одессы.

По словам мэра, Великобритания – главный союзник и друг Украины. И если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии – мы бы уже давно победили оккупантов.

«Подчеркну – это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года»,

– добавил мэр.

Ранее Борис Джонсон заявил, что именно ВСУ отбили у рашистов остров Змеиный, хотя в рф утверждают, что отвели войска как «жест доброй воли».

Также сообщалось, что Борис Джонсон написал колонку для издания Sunday Times, где призвал западных лидеров подготовиться к долгой войне в Украине. В ней говорится, что премьер-министр призвал своих союзников сохранять самообладание и обеспечить Украине «стратегическую устойчивость, чтобы выжить и, наконец, одержать победу».

Фото: Укринформ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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