Новости Одессы и Одесской области

Джонсон назвал освобождение Змеиного доказательством будущей победы Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что именно ВСУ отбили у РФ остров Змеиный, хотя в рф заявили, что отвели войска как «жест доброй воли».

Об этом Борис Джонсон заявил журналистам на саммите НАТО в Мадриде.

«Мы видели, что Украина способна отбросить россиян. Мы видели, что они сделали вокруг Киева, вокруг Харькова, а теперь на Змеином», – сказал премьер-министр Великобритании.

По его словам, это еще раз доказывает эффективность западной поддержки Украины.

«Нам нужно поддерживать Украину не только так, как до сих пор – нужно усиливать военную поддержку», — отметил он.

Президент США Джо Байден в общении со СМИ также упомянул победу Украины на Змеином. «Сегодня Украина взяла под контроль остров Змеиный», — напомнил он, подчеркнув, что надо и дальше поддерживать Украину.

Напомним, что сегодня утром остатки оккупационных российских войск бежали с острова Змеиный, не выдержав огневого воздействия украинских сил обороны. Остров Змеиный с расположенным на нем поселком Билэ административно находится на территории Одесской области. Это была единственная часть региона, занятая противником. Теперь же Одесская область полностью освобождена от рашистов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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