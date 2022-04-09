Британский премьер Борис Джонсон встретился с Зеленским – будет новая помощь Украине?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в Киеве и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото встречи двух лидеров лицом к лицу опубликовало на своей странице в Twitter Посольство Украины в Лондоне.

Об этом сообщил член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский, ссылаясь на BBC.

«Этот визит вообще не анонсировали. Британские СМИ, более того, сообщали что планируется, но не сейчас… Резиденция премьера назвала визит «демонстрацией солидарности» с Украиной»,

– отмечает у себя в Facebook Чернявский.

По его словам, Борис Джонсон использовал поездку, чтобы изложить новый пакет финансовой и военной помощи. Это произошло на следующий день после того, как британский премьер объявил о выделении Украине оружия на 100 миллионов фунтов стерлингов после ракетного обстрела и гибели десятков беженцев на железнодорожном вокзале Краматорска.

«Кстати, точно такая же ситуация и по поставкам оружия из Европы и США, мы знаем только то что пишут. А это вершина айберга»,

– добавил Чернявский.

Также он цитирует пост в Facebook замглавы Офиса президента Украины Андрея Сибиги, который заявил, что «Великобритания является лидером в оборонной поддержке Украины. Лидером в антивоенной коалиции. Лидером в санкциях против российского агрессора».

Фото с Facebook-страницы Сергея Чернявского