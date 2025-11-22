Ключевые моменты:

В ночь на 22 ноября 2025 Россия нанесла массированный удар по югу Одесской области.

В результате атаки повреждены гражданские объекты – пострадали фасады, крыши и остекление админзданий, повреждены 11 грузовиков.

Ранены два человека, им оказывают помощь.

Поврежден международный пункт пропуска «Орловка», работа ПП временно приостановлена.

«Ночью враг нанес очередной массированный удар по югу Одесщины. Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения. Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. На автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей», – прокомментировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Предварительно, в результате вражеского обстрела пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

А в Госпогранслужбе Украины в свою очередь проинформировали, что в настоящее время пропускные операции на ПП «Орловка» временно приостановлены.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла удар по приграничной и припортовой инфраструктуре пункта пропуска. В настоящее время осуществляются стабилизационные и восстановительные мероприятия. Просим граждан учесть информацию при планировании пересечения государственной границы», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 21 ноября 2025 года, россияне атаковали Одесскую область баллистической ракетой. Местные жители слышали сильный взрыв. в районе Приморского – Татарбунар.

