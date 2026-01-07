Ключевые моменты:

В многоэтажном доме на улице Транспортной, 7ж в Одессе восстановили все основные коммуникации после атаки дронов в конце 2025 года.

КП ЖКС «Фонтанский» практически завершило консервационные работы в поврежденном здании.

Жильцы дома получат компенсации из городского бюджета, в дальнейшем дом планируют капитально отремонтировать за счет города.

Как сообщили в ЖКС Одессы, в настоящее время КП ЖКС «Фонтанский» практически завершил консервационные работы в доме по адресу: ул. Транспортная, 7ж.

В доме уже восстановили все основные коммуникации – здесь снова есть свет, газ, тепло и вода.

«Жители поврежденных квартир получат компенсацию из городского бюджета на восстановление окон и дверей. В дальнейшем здание будет капитально отремонтировано за счет городского бюджета», – добавили в ЖКС Одессы.

Напомним, в ночь на 31 декабря 2025 года Россия вновь массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Целью врага была как энергетическая, так и гражданская инфраструктура. Под удар попали и жилые дома. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

