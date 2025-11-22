Ключевые моменты

Одесситов приглашают на гастроли киевского театра имени Леси Украинки с комедией «Нужен лгун!».

На малой сцене Драматического театра — современная премьера «Лимеривны».

Театральный джаз-бенд Василька выступит вместе с известным французским музыкантом Бернаром Струбером.

В Одесской филармонии публику ждет большой концерт Виталия Козловского с возвращением любимых хитов.

Куда пойти в Одессе 22–26 ноября

Концерт театрального бенда Украинского театра



Уникальную программу подготовил джаз-бенд Украинского театра. Впервые на большой сцене театра вместе с музыкантами выступит французский органист Бернар Струбер, который возьмет в руки гитару. Это будет праздник импровизации и свободы!

Что: Концерт театрального бенда. С участием Бернара Струбера

Где: Пастера, 15, Украинский театр им. Василька

Когда: 22 ноября, 16:00

Впервые на большой сцене!

Вместе с Театральным джаз-бендом театра Василька выступит всемирно известный французский органист, гитарист и джазмен Бернар Струбер — музыкант, выросший между церковным органом, рок-гитарой и джазовым фортепиано. Он убежден: разные музыкальные миры не противоречат друг другу — они создают магию. И именно этой магией он поделится с вами.

Гастроли театра им. Леси Украинки

Чем заняться долгими осенними вечерами без света? Идти в театр! Одесситов отвлекут от блэкаутов гастроли киевского театра Леси Украинки комедийным спектаклем «Нужен лгун!».

Что: Гастроли театра им. Леси Украинки. Комедия «Нужен лгун!»

Где: Театр Музкомедии

Когда: 24 ноября, 18:00

Древнегреческие трагедии и комедии эпохи античности сегодня почти не ставят. Но за остросоциальную греческую комедию середины XX века в театре им. Леси Украинки взялись с интересом и азартом. Так в репертуаре театра появилась пьеса греческого драматурга Димитриса Псафаса «Нужен лгун!».

Кто же он, этот лгун? Обычный парень, который умеет «обкрутить вокруг пальца» кого угодно. И, конечно, он — находка для народного избранника, депутата (эти деятели давно и везде превратились в комических персонажей), который наобещал доверчивому народу «золотые горы», а после выборов мирно почивал на лаврах славы! Да, лгун для него — настоящая находка, если бы не один нюанс: парень страстно влюбился в жену депутата… Нет, это не социальная сатира в духе Аристофана, и не программа «Касается каждого», а просто отдых для всей семьи. С множеством размышлений о старой истине: будешь часто врать — не поверят, даже когда скажешь правду.

Концерт Виталия Козловского

В Одесской филармонии выступит Виталий Козловский. Этот концерт соберет не только тех, кто любил творчество Виталия еще с девяностых, но и новых поклонников певца.

Что: Концерт Виталия Козловского

Где: Театр Музкомедии

Когда: 26 ноября, 18:00

Вся страна ждала возвращения золотых хитов Виталия Козловского — и этот момент наконец настал. Артист, чьи песни сопровождали наши первые влюбленности, большие радости и важные события, объявил свой первый масштабный тур после возвращения легендарных композиций «Пинаколада», «Небо плачет грозами» и других. Неудивительно, ведь голос Виталия Козловского узнают с первых нот. «Мала танцуй», «Пинаколада», «Мое море», «Мала смогла», «Небо плачет грозами» — эти песни давно стали саундтреками жизни для тысяч его поклонников. И теперь в новой программе прозвучат не только любимые хиты, но и премьеры.

Каждый концерт Виталия — это особое событие: живой звук, искренние эмоции и теплый контакт с публикой. Фаны переживают эти встречи вместе с артистом, а воспоминания остаются с ними еще долго после последней ноты.

«Лимеривна»: премьера нового спектакля в Драматическом театре

На малой сцене Драматического театра (бывший — «Русский») готовятся к премьере современного прочтения «Лимеривны».

Что: Премьера спектакля «Лимеривна»

Где: Греческая, 48, Драматический театр

Когда: 26–27 ноября, 18:00

Премьера на малой сцене театра. История о любви и предательстве, о силе женской души и о трагической борьбе между собственным сердцем и общественными законами.

Современная постановка переносит украинскую классику в сегодняшний день — на сцене оживают вечные темы свободы, достоинства и выбора человека.

