Ключевые моменты:

В этот день, 22 ноября 2025, Украина чтит память жертв Голодоморов 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов.

День памяти официально учрежден в 1998 году, а в 2026 году Голодомор 1932–1933 годов признан геноцидом украинского народа.

По всей стране проводятся панихиды, возложение цветов, тематические мероприятия.

В 16:00 пройдет минута молчания и акция «Зажги свечу».

В этот день неуместны развлечения, шумные праздники, ссоры и выбрасывание продуктов, особенно хлеба.

Как появился День памяти жертв Голодоморов в Украине

В 1993 году президент Украины Леонид Кравчук подписал указ «О мерах в связи с 60-й годовщиной голодомора в Украине». Тогда же был торжественно открыт памятный знак «Жертвам Голодомора 1932-1933 года» на Михайловской площади в Киеве.

26 ноября 1998 года указом президента Украины Леонида Кучмы был учрежден День памяти жертв Голодомора. А в 2006 году Верховная Рада официально признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Название этого памятного дня в течение многих лет претерпевало изменения. В 2000 году он был официально переименован в «День памяти жертв Голодомора и политических репрессий». Это название сохранилось до 2007 года, когда он стал называться «Днем памяти жертв Голодоморов и политических репрессий». В конце концов, в 2007 году скорбный день был упрощен до «Дня памяти жертв Голодоморов»

Традиции и символы Дня памяти: минута молчания и свеча в окне

В этот день по всей стране приспускают государственные флаги и отменяют развлекательные мероприятия. В храмах разных конфессий проходят панихиды, а в учреждениях культуры – тематические выставки.

Кульминацией дня становится общенациональная минута молчания в 16:00, сразу же после которой стартует акция «Зажги свечу». В это время украинцы во всем мире выставляют огоньки памяти на подоконниках своих домов. Эти живые огоньки являются символом скорби по миллионам оборванных жизней и знаком того, что украинцы помнят о страшном преступлении геноцида против своего народа.

В этот день украинцев призывают почтить память погибших, посетить памятные места, присоединиться к акциям или зажечь свечу у окна.

Что не рекомендуется делать в День памяти жертв Голодоморов

В этот день важно избегать развлечений и шумных мероприятий.

Неуместны громкие праздники, застолья и излишества в еде.

Также стоит воздержаться от грубых слов, конфликтов, споров и зависти.

Особое внимание принято уделять бережному отношению к продуктам – в этот день недопустимо выбрасывать еду, особенно хлеб.

Читайте также: Голодомор: советский коммунист написал книгу – как отбирал зерно.