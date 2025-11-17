Ключевые моменты

Ночью 17 ноября враг нанес массированный удар по Измаилу: возникли пожары на инфраструктурных объектах.

Пострадал один человек; к ликвидации последствий привлечены десятки спасателей и техника.

Школы перешли на дистанционное обучение, открыты Пункты несокрушимости.

Атака на Измаил и последствия обстрела

В ночь на 17 ноября по Измаилу был нанесен массированный удар беспилотниками. В результате попаданий возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, взрывы прогремели в нескольких местах. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

В результате атаки один человек пострадал.

Для ликвидации последствий ГСЧС привлекла 10 единиц техники и 30 пожарных. Дополнительно от местных пожарных команд работали 5 единиц техники и 10 спасателей.

Под удар попали и энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Как сообщили в компании, повреждения значительные, и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. Сейчас почти 4 тыс. клиентов энергетики переподключили по резервным схемам. Однако 32,5 тыс. семей временно остаются без света.

Пункты несокрушимости и работа служб города

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что школы города сегодня перейдут на дистанционное обучение. Детские сады №31 «Капитошка», №33 «Теремок», №34 «Дельфинятко» и №22 «Джерельце» продолжат принимать детей.

С 8:00 до 22:00 в городе работают стационарные Пункты несокрушимости по адресам:

ул. Героев Измаила, 45

ул. Героев Измаила, 25

ул. Национальной гвардии Украины, 79

ул. Придунайская, 411

ул. Патриотов, 3а

ул. Михайловская, 25

ул. Франко Ивана, 5а

ул. Франко Ивана, 22

Мобильные Пункты несокрушимости функционируют круглосуточно возле общежитий с электроотоплением. Все пункты обеспечены электропитанием, интернетом, возможностью зарядить телефоны, согреться, а также имеют комнаты матери и ребенка и санитарные условия.

В городе сохраняется централизованное тепло- и водоснабжение.