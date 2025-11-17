Ключевые моменты
- Ночью 17 ноября враг нанес массированный удар по Измаилу: возникли пожары на инфраструктурных объектах.
- Пострадал один человек; к ликвидации последствий привлечены десятки спасателей и техника.
- Школы перешли на дистанционное обучение, открыты Пункты несокрушимости.
Атака на Измаил и последствия обстрела
В ночь на 17 ноября по Измаилу был нанесен массированный удар беспилотниками. В результате попаданий возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.
Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, взрывы прогремели в нескольких местах. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями.
В результате атаки один человек пострадал.
Для ликвидации последствий ГСЧС привлекла 10 единиц техники и 30 пожарных. Дополнительно от местных пожарных команд работали 5 единиц техники и 10 спасателей.
Под удар попали и энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Как сообщили в компании, повреждения значительные, и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. Сейчас почти 4 тыс. клиентов энергетики переподключили по резервным схемам. Однако 32,5 тыс. семей временно остаются без света.
Пункты несокрушимости и работа служб города
Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что школы города сегодня перейдут на дистанционное обучение. Детские сады №31 «Капитошка», №33 «Теремок», №34 «Дельфинятко» и №22 «Джерельце» продолжат принимать детей.
С 8:00 до 22:00 в городе работают стационарные Пункты несокрушимости по адресам:
- ул. Героев Измаила, 45
- ул. Героев Измаила, 25
- ул. Национальной гвардии Украины, 79
- ул. Придунайская, 411
- ул. Патриотов, 3а
- ул. Михайловская, 25
- ул. Франко Ивана, 5а
- ул. Франко Ивана, 22
Мобильные Пункты несокрушимости функционируют круглосуточно возле общежитий с электроотоплением. Все пункты обеспечены электропитанием, интернетом, возможностью зарядить телефоны, согреться, а также имеют комнаты матери и ребенка и санитарные условия.
В городе сохраняется централизованное тепло- и водоснабжение.