В субботу, 28 марта, Одесский зоопарк проведет очередной субботник по благоустройству территории.

Участники будут помогать с покраской, уборкой и мелким ремонтом.

Для участия обязательна предварительная регистрация.

«Будем вместе наводить порядок: красить, убирать, чинить и делать зоопарк еще лучше», – отмечают организаторы.

Сбор участников назначен на 10:00 у главного входа в зоопарк.

Для правильной организации работы и подготовки инструментов администрация просит всех желающих обязательно зарегистрироваться заранее. Сделать это можно через Viber или Telegram по номеру телефона: +380681920701 (Ольга Александровна). Присоединяйтесь, чтобы сделать дом для животных еще уютнее!

Напомним, 21 марта Одесский зоопарк уже проводил масштабный субботник. По данным заведения, в акции приняли участие около полусотни неравнодушных горожан, и это, как отметили в администрации зоопарка «неимоверный результат».

«С самого утра работа кипела: красили мусорные контейнеры, скамейки, ограждения и детские площадки, белили деревья и стены, убирали территорию. Работа нашлась для всех – и для взрослых, и для детей. А самые смелые участники даже разровняли песок в вольере слонихи Венди, сделав ее дом еще более уютным», – рассказали в зоопарке.

Показательно, что ни один из «активистов», устроивших акцию протеста у здания мэрии якобы в защиту животных, на мероприятие не явился.

Стоит отметить, что в настоящее время Одесский зоопарк переживает непростые времена, поскольку средств на расширение вольеров и благоустройство территории не хватает. Помимо этого, вокруг учреждения развернулась настоящая информационная война.

