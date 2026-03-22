Мітинг 21 березня проти зоопарку

Ключевые моменты:

  • В центре Одессы прошла третья акция протеста по ситуации в зоопарке;
  • Участники заявляют о необходимости изменений условий содержания животных и реформирования учреждения;
  • Среди предложений — частичная реорганизация или даже перевозка отдельных животных за границу;
  • Активизацию протестов связывают с завершением контракта директора зоопарка.

Корреспондентка «Одесской жизни» побывала на акции 21 марта на Биржевой площади против Одесского зоопарка. Во время митинга журналистка пообщалась с протестующими, которые представляют разные позиции — от умеренных призывов к реформам до радикальных требований вывоза животных.

Готовя статью, мы проверили публичные данные о статусе Одесского зоопарка как коммунального учреждения, а также информацию по кадровым вопросам, в частности сроки действия контракта директора.

Редакция отслеживает развитие событий вокруг зоопарка, официальные заявления его руководства, депутатов городского совета и результаты проверок.

Именно это должно стать основой для объективной оценки ситуации. Материал подготовлен на основе собственного репортажа, прямых комментариев участников события, предыдущих публикаций «Одесской жизни» и открытых источников.

В чем протестующие упрекали руководство зоопарка

Акция прошла 21 марта возле здания городского совета. На площади собрались несколько десятков человек — часть с плакатами, часть просто слушала выступления. К ним присоединились и депутаты городского совета.

— Я пришла сюда, чтобы поддержать зоозащитников, потому что даже в такие сложные времена, как сейчас, мы должны заботиться о животных, об их достойном существовании, — высказала своё мнение депутат городского совета Ольга Квасницкая, которая присоединилась к протестующим.

Основная тема протеста — условия содержания животных в зоопарке. Участники акции настаивают, что ситуация требует изменений — от частичной реорганизации до более радикальных решений.

Волк в Одесском зоопарке

Среди озвученных предложений — реформирование работы зоопарка, пересмотр условий содержания животных, а в отдельных случаях — даже вывоз животных за границу, где, по мнению активистов, для них могут быть созданы лучшие условия.

В то же время ответственность за нынешнее состояние, по словам участников акции, возлагается на директора зоопарка Игоря Белякова.

Митинг 21 марта против зоопарка на Биржевой площади

Во время акции звучали разные мнения — от сдержанных до эмоциональных.

«Когда-то был цирк уродов. Люди зарабатывали деньги на том, чтобы кого-то показывать. Такие практики выглядят устаревшими».

«Наш одесский зоопарк больше похож на пыточную. Это должен быть заповедник. Зоопарк — это тюрьма для животных».

«Я была в зоопарке, я видела, через что проходят эти животные. Это производит очень тяжёлое впечатление».

«Я считаю, что животные должны получать лучшие условия жизни независимо от обстоятельств».

«Условия, в которых содержатся некоторые виды, вызывают вопросы и требуют внимания».

Несмотря на активность протестов, на данный момент нет единой публичной оценки ситуации. С одной стороны — участники акций говорят о проблемах с содержанием животных и необходимости изменений.

С другой — официальные выводы проверок и позиция администрации зоопарка остаются ключевыми для понимания реального положения дел.

Почему тема обострилась именно сейчас

Активизация протестов совпала по времени с другим важным фактором, который обсуждают в городе — приближением завершения контракта директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. Именно этот момент, по словам участников акций и людей, которые следят за ситуацией, может быть одним из объяснений, почему тема внезапно вышла в публичную плоскость и начала активно обсуждаться.

В то же время пока достоверно неизвестно, идёт ли речь исключительно об условиях содержания животных или параллельно имеет место борьба за будущее руководство учреждения.

Так или иначе, окончательные выводы по ситуации в зоопарке должны быть сделаны на основе официальных проверок и решений городской власти.

